Srpske banje, planine, jezera, etno-sela, seoska domaćinstva i akva-parkovi najbolji su izbor da ovog leta četvoročlana porodica dobije najviše za svoj novac.

Ponuda ima za svačiji džep. Turistički radnici kažu da se kapaciteti popunjavaju iz dana u dan i da sve više gostiju želi da odmor provede u netaknutoj prirodi, na kupalištima, da jede domaću hranu, šeta, peca i pobegne od gradske gužve i vrelog asfalta.

Jeftinije od Grčke

Najveće interesovanje i dalje vlada za etno-sela u blizini Zlatibora, Smedereva, Golupca, Lazarevca, Beočina i Vrdnika, gde se cena boravka za vikend kreće od 40 do 60 evra ako je uključen i bogat doručak.

Ukoliko se ipak odlučite da ceo odmor provedete na ovim destinacijama, za sedam dana trebaće vam od 250 do 430 evra.

Sve se više rezervišu i apartmani na Paliću, Vlasinskom, Borskom, Srebrnom jezeru, Perućcu i Zaovinama, gde je cena smeštaja za celu porodicu od 40 do 90 evra za dva dana ili od 300 do 550 evra za sedam dana, što je daleko povoljnije nego smeštaj u Grčkoj.