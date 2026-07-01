Tri parčeta lubenice popodne osveže bolje od litre vode, ali pravi razlog da je redovno jedete nije ta voda. Lubenica ima oko 92 odsto vode, to svi ponavljaju. Mnogo zanimljivije je ono što ide u đubre: beli sloj između crvene srži i zelene kore. Jesti lubenicu bez tog dela znači propustiti najveću dozu citrulina, aminokiseline koja širi krvne sudove.

Beli deo lubenice nije za bacanje

Citrulin se najviše nalazi baš u tom svetlom, sočnom sloju uz koru. Telo ga pretvara u arginin, a arginin opušta krvne sudove i može blago da spusti pritisak.

Iseckajte beli deo na kockice i ubacite ga u smuti sa malo limuna. Ukus je neutralan, gotovo kao krastavac, pa ga nećete ni osetiti.

Šta donosi korist od lubenice osim hidratacije

Crvena boja dolazi od likopena, istog pigmenta kao u paradajzu. Šolja kockica lubenice ima više likopena nego srednji sirov paradajz. Taj antioksidans se vezuje za zaštitu ćelija od oštećenja.

Sezona je od juna do septembra, kad su plodovi najzreliji i najslađi, pa je tad i likopena najviše.

Deset razloga zašto je lubenica u ishrani dobar potez

Hidratacija bez šećernih sokova, posebno na vrelo julsko popodne

Citrulin koji podržava normalan krvni pritisak

Likopen, antioksidans povezan sa zdravljem srca

Vitamin C za imunitet i kožu

Vitamin A iz beta-karotena za vid

Magnezijum i kalijum za mišiće posle treninga

Malo kalorija, oko 30 na 100 grama

Prirodna slatkoća umesto industrijskih kolača

Vlakna iz semenki ako ih žvaćete

Osećaj sitosti uz vrlo malo masti

Da li lubenica zaista pomaže kod pritiska?

Citrulin iz lubenice telo pretvara u arginin, koji opušta zidove krvnih sudova i može blago sniziti pritisak. Efekat je skroman i ne menja terapiju.

Prema podacima objavljenim u časopisu „American Journal of Hypertension“, istraživanje o uticaju suplemenata lubenice na arterijski pritisak pokazalo je merljiv pad kod osoba sa povišenim vrednostima.

Koliko lubenice dnevno treba jesti

Dve do tri šolje kockica dnevno su razumna mera za odraslu osobu. Više od toga kod nekih izaziva nadutost zbog količine vode i prirodnog šećera.

Ako imate dijabetes ili pratite nivo šećera, obavezno se posavetujte sa lekarom pre nego što odlučite intenzivnije jesti lubenicu. Jedite je kao međuobrok, ne uz veliki ručak, da varenje bude lakše.

Greška broj jedan. Lubenicu kupujete pa je držite na pultu danima. Najslađa je rashlađena i pojedena u prva dva dana, dok beli deo još nije omekšao.

Birajte plod koji je težak za svoju veličinu i ima žutu mrlju na boku, znak da je dozreo na zemlji.