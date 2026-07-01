Narodna verovanja su, baš kao i sujevreja, nastala zato što ljudi nisu bili u stanju da objasne određene pojave. Povezivali su događaje koji su bili vremenski najbliži i nekim običnim pojavama pripisivali mistična svojstva. Ali u svima postoji i poneko racionalno zrno. Postoji čitava zbirka verovanja koja regulišu pozajmljivanje novca. Na primer, veruje se da je dobro pozajmiti gotovinu (ili virtuelni novac) bogatim ljudima jer će vam bogata osoba uz dug vratiti i delić svoje sreće. Ipak, postoje neke stvari - tačno 7 - koje se nikome ne pozajmljuju.

1. Nakit

Drago kamenje i metali apsorbuju energiju vlasnika i zaista ne vole da je menjaju. Stoga, starinski nakit može doneti nesreću svojim novim vlasnicima. Zašto su vam potrebne tuđe nesreće?

2. Posuđe

Teško je zamisliti da će neko od komšija zaista doći da pozajmi šolju ili kašiku. Ali to je zato što se sada komšije retko druže. Ipak, pozajmljue se veliki lonac jer ga ne kupuju svi ako vam je potrebna samo jednom godišnje. Ali znakovi upozoravaju: najgora je napuknuta stvar. Činjenica je da posuđe nosi energiju kuće iz koje dolazi. I remete energiju vašeg doma. Zapamtite, vaš dom je vaš zamak. Posledice verovanja obećavaju najstrašnije: od uroka i štete do razvoda i ozbiljnih zdravstvenih problema. Ako poklanjate posuđe - to dovodi do iscrpljivanja energije. Situacija se može ispraviti ako se posuđe vrati – čisto i ne prazno.

3. Metla

Metla je takođe bila zaslužna za zaista magična svojstva. Na primer, nemoguće je da u kući postoje dve metle - to dovodi do finansijskih problema u porodici. Nekada, da ne bi uplašili sreću, gosti nisu smeli da pometu kuću. Ako kupite metlu poslednjeg dana u godini, pa čak i od muškog prodavca, onda ćete biti bogati. Ako je pozajmite nekome, onda postoji rizik od niza problema sa novcem, uključujući i potpunu propast. Dakle, ako se rastanete sa metlom, nećete imati para.

4. Odeća

To uopšte nije stvar lične higijene. Stvar koju nosite upija vašu energiju, i pozitivnu i negativnu. Ako nešto poklanjate, poklanjaš i deo sebe. A cipele akumuliraju najviše energije. Stoga, ako pozajmite (još je bolje dati), onda je bolje ono što niste dugo nosili. Ali ako prodate nepotrebnu stvar, onda tu nema ničeg opasnog - uzimate novac za to, a to prekida vašu energetsku vezu.

5. So

Kristali soli imaju energetsku memoriju, apsorbuju vašu energiju. Zbog toga je toliko različitih znakova i sujeverja povezano sa njim. Ni u kom slučaju ne treba pozajmljivati so. Samo uz nominalnu naknadu, i to ne iz ruke u ruku, već stavljanjem na sto, odakle onaj koji traži može da ga uzme. U suprotnom, rizikujete da izgubite deo sopstvene energije, koja će teći nikuda, ostavljajući vas bez snage. Uzgred, postoji mnogo rituala povezanih sa solju. Na primer, možete ga koristiti za čišćenje energije u vašem domu ili zapisivanje pozitivnog programa za budućnost.

6. Sapun

Sve je ovde jednostavno. Ranije se sapun nije pozajmljivao jer je ovaj proizvod bio veoma oskudan. Sada im se ne savetuje da ga dele čak ni pod tušem u teretani, na primer. Zašto su vam potrebne tuđe bakterije i čestice nečije kože? To je jednostavno nehigijenski. Pored toga, na listi zabrana su slušalice, peškiri, papuče, manikir i kozmetički pribor, ruževi i sjaj za usne, kao i dezodoransi. Sve ove stvari mora da koristi jedan i jedini vlasnik. Da li su vam potrebni mikrobi drugih ljudi?

7. Hleb