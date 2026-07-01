3 biljke koje ne bi trebalo da uzgajate pored krastavaca: Uništićete baštu očas posla

Baštovani dobro znaju za sveto pravilo baštovanstva i uparivanje biljaka komšija
Krastavci su prilično lagane biljke za uzgajanje, bez jakih simpatija ili velikih razdoga sa drugim biljkama.
Ipak, ako želite da imate dobre prinose izbegavajte da ih sadite pored: aromatičnog bilja, dinja i krompira.
1. Aromatično bilje
Bosiljak definitivno ne sadite pored krastavaca. Žalfija usporava rast krastavaca, a nana ne prija ni jednoj biljci iz razloga jer se njen koren širi kao korov.
Insekti koji vole da se goste dinjama takođe vole da jedu krastavce. A kada jednom pronađu i razviju ukus za njih, možda nikad više neće otići iz vaše bašte. U suštini, kada zajedno posadite tikvice, dinje i krastavce stvarate mini kulturu koja je neuništiva ali dobra samo za sebe.
Uklopiti sve u svoju baštu je kao slaganje slagalice.
3. Krompir
Kao što ste možda već primetili, krompir je biljka koja će uzeti sve iz bašte. Ako u blizini rastu krastavci, možda ćete primetiti razliku u kvalitetu i veličini ploda koji se može ubrati.
Sa manjim vrtovima, stvaranje udaljenosti između biljaka može biti teško, ako ne i nemoguće.
Samo budite svesni potencijalnih problema i uvek pazite na znake bolesti, kako biste mogli što pre reagovati ako nešto pođe po zlu.
Glavni razlog da se krompir i krastavci ne sade zajedno je taj što krompir može da podstakne plamenjaču. Ako imate kasniju sortu krompira zasađenu u vašoj bašti, uverite se da je posađena što dalje od vaših krastavaca.
Baštovani dobro znaju za sveto pravilo baštovanstva i uparivanje biljaka komšija
Samo budite svesni potencijalnih problema i uvek pazite na znake bolesti, kako biste mogli što pre reagovati ako nešto pođe po zlu.
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