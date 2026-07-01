3 biljke koje ne bi trebalo da uzgajate pored krastavaca: Uništićete baštu očas posla

Bosiljak definitivno ne sadite pored krastavaca. Žalfija usporava rast krastavaca, a nana ne prija ni jednoj biljci iz razloga jer se njen koren širi kao korov.

Insekti koji vole da se goste dinjama takođe vole da jedu krastavce. A kada jednom pronađu i razviju ukus za njih, možda nikad više neće otići iz vaše bašte. U suštini, kada zajedno posadite tikvice, dinje i krastavce stvarate mini kulturu koja je neuništiva ali dobra samo za sebe.