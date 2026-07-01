Boranija je jedno od omiljenih jela "na kašiku", pogotovo tokom leta, jer je u isto vreme i lagana i zasitna. Ali ako modifikujete klasičan recept i pred kraj kuvanja dodate mleko, dobićete ukusan obrok koji će dodatno hidrirati organizam.

Boranija - recept sa mlekom

Sastojci:

500 g boranije

1 glavica crnog luka

1 šargarepa

1 kašika brašna

1 kašika ulja

200 ml mleka

1 manja vezica mirođije

so po ukusu

biber po ukusu

voda po potrebi

Priprema:

Boraniju očistite, operite i isecite na manje komade. U šerpi zagrejte malo ulja, pa dodajte sitno seckan crni luk i dinstajte dok ne postane staklast. Dodajte i sitno seckanu ili rendanu šargarepu, pa sve zajedno kratko prodinstajte. Zatim dodajte boraniju, promešajte i nalijte vodom tek toliko da prekrije povrće, pa posolite i kuvajte na umerenoj vatri dok boranija potpuno ne omekša.

U manjem tiganju ili šerpici napravite zapršku: zagrejte kašiku ulja, dodajte brašno i mešajte dok ne dobije blago zlatnu boju. Sklonite sa vatre, pa lagano umešajte mleko da se ne stvore grudvice. Vratite zapršku na laganu vatru i kratko je zagrejte, a zatim je sipajte u kuvanu boraniju uz stalno mešanje. Kuvajte još nekoliko minuta dok se jelo ne zgusne i sjedini.

Na kraju dodajte sitno seckanu mirođiju, pobiberite po ukusu i još kratko prokuvajte da se ukusi povežu. Poslužite toplo, uz svež hleb - lagano, domaće i savršeno za letnje dane.