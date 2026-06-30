Beli deo lubenice, onaj tvrdi sloj između crvenog mesa i zelene kore, čini skoro 40 odsto težine cele lubenice. Kora od lubenice tu obično završi u kanti, a od nje za 24 sata napravite turšiju koja hladi kao kiseli krastavac. Trik nije u kuvanju, nego u tome šta skidate i koliko soli stavljate.

Prvo skinite dva sloja, ostaje samo beli deo

Koru od lubenice ogulite ljuštilicom za krompir, isto kao tikvicu. Zatim nožem skinite svaku ružičastu mrlju, jer crveno meso omekša u tegli i pretvori turšiju u kašu. Ostaje vam čist beli sloj, debeo oko 1,5 centimetar. Iseckajte ga na štapiće dužine 5 centimetara, kao za pomfrit.

Salamura od 3 sastojka i ništa više

Za teglu od 1 litra treba vam 500 ml vode, 2 supene kašike krupne morske soli i 4 supene kašike jabukovog sirćeta. So rastvorite u hladnoj vodi, ne kuvate ništa. Dodajte 3 čena belog luka isečena na pola i jednu kašičicu zrna bibera. Štapiće belog dela lubenice nabijte u teglu da stoje uspravno.

Zašto baš 24 sata, a ne tri dana

Beli deo lubenice je mekši od krastavca i upija salamuru duplo brže. Posle 24 sata u frižideru dobijate hrskav zalogaj sa blagom kiselinom. Ostavite li ga tri dana, štapići omekšaju i izgube hrskavost zbog koje ceo trik ima smisla. Tegla mora u frižider odmah, ne na pult, jer na sobnoj temperaturi salamura počinje da vri za jedno popodne po letnjoj vrućini.

Najveća greška je predugo kuvanje

Većina recepata sa interneta traži da kuvate koru u sirćetu 15 minuta. Toplota razgradi pektin u belom delu i dobijete mlitave štapiće. Svi znamo kako izgleda prekuvan kupus, isto se dešava i ovde. Hladna salamura zadržava onu hrskavost zbog koje gosti pitaju šta jedu.

Sa čime se služi pored ćevapa

Štapiće iseckajte sitnije i ubacite u šopsku salatu, daju kiselo-osvežavajući zalogaj kakav rotkvica ne može. Idu i uz pljeskavice umesto turšije iz prodavnice, koja košta oko 250 dinara za teglu. Vaša verzija je besplatna, jer pravite od onoga što ste ionako bacili. Beli deo lubenice nema svoj jak ukus, pa upija sve začine koje mu date.

Ako volite ljuto, dodajte pola sveže feferone u teglu, ali tek pošto skinete semenke, inače salamura postane preljuta već prvog dana. Turšiju držite u frižideru najduže 5 dana i uvek koristite čistu viljušku da je vadite, jer prljava kašika ubrza kvarenje.

Da li se kora od lubenice jede sirova?

Da, beli deo je potpuno jestiv sirov, samo morate skinuti zelenu koricu i crvene ostatke. Ima blag ukus, sličan krastavcu.

Koliko traje turšija od lubenice u frižideru?

Do 5 dana u zatvorenoj tegli u frižideru. Posle toga štapići omekšaju i gube hrskavost.

Mogu li koru od lubenice da zamrznem?

Možete, isečenu na kocke za supe i čorbe, ali za turšiju koristite svežu jer zamrznuta postane vodnjikava.