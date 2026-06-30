Najbolje uspeva na sunčanim mestima i u toplim klimatskim uslovima, pri temperaturama između 20 i 30 stepeni. Veoma dobro podnosi sušu zahvaljujući sposobnosti da zadržava vlagu u svojim listovima, pa joj povremeni nedostatak vode ne predstavlja veliki problem.

Njeni cvetovi mogu biti beli, roze, crveni, ljubičasti ili plavi, a postoje i brojne dvobojne sorte. Iako pojedinačni cvet traje svega nekoliko dana, biljka neprestano formira nove pupoljke, pa izgleda kao da neprekidno cveta od proleća do kasne jeseni.

Prilikom sadnje preporučuje se razmak od 20 do 30 centimetara između biljaka kako bi imale dovoljno prostora za razvoj. Najviše joj odgovara propusno zemljište koje ne zadržava višak vode.

Poznata baštovanka Marija Martinović, koju mnogi znaju kao Maricu Vrtlaricu, ističe da je vinka jedna od najzahvalnijih biljaka za uzgoj: