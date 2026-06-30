Mačke su predatori koji su ljudi postepeno pripitomljavali, ali koliko god bile bliske s ljduima, mačke su sačuvale svoje prirodne nagone i instikte. Njihove oči su prelepe zelene i jedinstvene, a u mraku sijaju. Zvog toga privlače veliku pažnju, ali oko njih su tokom istorije postojale razne kontraverze.
Jedno narodno verovanje kaže da ne smete mačku da gledate pravo u oči, jer ona tako isisava energiju. Mačke su u nekim kulturama smatrane za provodnike između sveta mrtvih i živih, pa zbog toga je postojalo sujeverje da ne smete da ih gledate pravo u oči. Takođe, mačke su smatrane za životinje koje pomažu čarobnjacima i vešticama, pa su im se pripisivale čudesne sposobnosti.
Naravno da ova narodna verovanja i sujeverja nisu tačna, ali savet da mačku ne smete gledati u oči ne smete ignorisati - tvrdi nauka.
Dugi ravni pogled pravo u oči mačke doživljavaju kao agesiju, poziv na lov i kod njih se u takvoj situaciji javlja potreba da napadnu, ma koliko bile pitome. Mačke koje žive na ulici, rešavajući sukobe, stalno koriste kontakt očima da zastraše protivnika.
Vid mačaka je potpuno drugačiji od ljudskog. Mačke vide celu sliku odjednom, bez fokusiranja na nešto posebno. Sa druge strane, fokus na određenu stvar uzimaju samo tokom lova. Dakle, ako usmerite pogled direktno na mačkine oči, ona može podleći prirodnim instinktima i napasti.
Divite se lepoti njihovih očiju iz daleka, a kada su blizu, pružajte im neizmernu ljubav.
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