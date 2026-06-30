Mačke su predatori koji su ljudi postepeno pripitomljavali, ali koliko god bile bliske s ljduima, mačke su sačuvale svoje prirodne nagone i instikte. Njihove oči su prelepe zelene i jedinstvene, a u mraku sijaju. Zvog toga privlače veliku pažnju, ali oko njih su tokom istorije postojale razne kontraverze.

Jedno narodno verovanje kaže da ne smete mačku da gledate pravo u oči, jer ona tako isisava energiju. Mačke su u nekim kulturama smatrane za provodnike između sveta mrtvih i živih, pa zbog toga je postojalo sujeverje da ne smete da ih gledate pravo u oči. Takođe, mačke su smatrane za životinje koje pomažu čarobnjacima i vešticama, pa su im se pripisivale čudesne sposobnosti.

Naravno da ova narodna verovanja i sujeverja nisu tačna, ali savet da mačku ne smete gledati u oči ne smete ignorisati - tvrdi nauka.