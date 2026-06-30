"Ceo život ljudi oko mene pričaju da je Srbija užasna" Amerikanac došao u Beograd, pa otkrio šta je doživeo: "Ovo nema ni u jednoj zapadnoj zemlji"

Od trenutka kada je stigao, oduševili su ga ljudi, hrana i gostoprimstvo.

„Obično ne kažu ništa pozitivno“

„Obišao sam praktično svaku zemlju istočne Evrope, a naravno i svaku zemlju Balkana. Kad god ljude pitate za Srbiju, obično ne kažu ništa pozitivno.“

Dodao je da je njegovo iskustvo bilo potpuno suprotno.

„Međutim, moje iskustvo ovde, prvi put, potpuno je suprotno . Obožavam sve u vezi sa Srbijom. Svi su tako prijateljski nastrojeni, naročito kada saznaju da ste stranac i da zaista uživate u njihovoj zemlji. A posebno kada otkriju da ste Amerikanac. Tada se stvarno nasmeju i postanu veoma srećni.“

„Srbi su među deset najprijateljskijih ljudi“

Tokom boravka u Beogradu, Grosi je imao priliku da upozna lokalnu kulturu i običaje, ali i srpsku kuhinju koja ga je posebno oduševila.

U jednom od svojih videa pokazao je, kako tvrdi, „najjeftiniju i najbolju kafu u Srbiji“.

„Red na ulici je čak i u 18 časova, ovo je bukvalno samo prozor u zidu. Imaju sve, i gotovo je besplatno. Popio sam kafu sa mentom, nisam platio skoro ništa – 1,50 dolara. I da vam kažem, Srbi su među 10 najprijateljskijih ljudi. Ne samo da je konobarica razgovarala sa mnom, ljudi koji su čekali u redu su razgovarali sa mnom. Oni su jednostavno tako prijateljski nastrojeni.“

Susret sa 85-godišnjom Jovankom

Poseban utisak na njega ostavio je razgovor sa 85-godišnjom Jovankom, koju je upoznao tokom boravka u Beogradu.

Grosi je u jednom videu snimio njihov razgovor i objasnio koliko ga je ta situacija dirnula.

„Ovo je snimak jedne od mojih interakcija sa meštanima. Ova 85-godišnja žena tečno govori engleski i to manje-više predstavlja narod Srbije. Svi su veoma ljubazni i spremni da pomognu, i tečno govore engleski. Ovo nećete videti u mnogim zapadnim zemljama. Ali u istočnom delu Evrope veliki deo lokalnog stanovništva govori engleski i mnogo su prijateljskiji nego ljudi na Zapadu. Pogotovo prema Amerikancima.“