1. Detelina sa četiri lista

Detelina sa četiri lista donosi srecu ako se pronadje ili ako ti je neko pokloni.

Prvi list je nada, drugi je vera, treci je ljubav, a četvrti sreća.

Kupljena detelina sa četiri lista donosi nesreću.

Po legendi, Eva je uzela četverolisnu detelinu iz raja pre nego što su ona i Adam bili iz njega prognani, i zato ona predstavlja sreću ili mali deo raja koji je ostao kod ljudi.

Jedno od verovanja bilo je da svako ko pronađe detelinu sa četiri lista dobija sposobnost da vidi zla bića kao što su veštice i nečastivi, i na taj način može da ih izbegne.

2. Duga

Ako prođes ispod duge promeniće ti se pol.

Na kraju duge nalazi se ćup sa zlatom.

3. Ugašena sveća

Ako se u kući ugasi sveća doći će gosti.

Ako se sveća ugasi na nekome slavlju onda će se ubrzo desiti nesreća u toj kući.

Sveća se nikada ne sme gasiti u kući nego se to mora uraditi van nje.

4. Paunovo perje

Ako se unese paunovo perje u kucu doneće smrt u taj dom.

Oči na paunovom perju su urokljive.

5. Kako začeti muško, a kako žensko dete

Ako se supružnici za vreme snošaja smeju začeće žensko dete, a ako stisnu zube, biće muško.

Ako muškarac u toku odnosa nosi vunene carape i bice muško dete.

Ako žena jede velike količine crvenog mesa rodice muško dete.

Muška deca se prave neparnim danima u mesecu.

U nekim našim krajevima govori se da muškarac, prilikom ejakulacije mora da drzi zatvorena usta, jer ce, u protivnom, “odgristi” penis buducem detetu i rodice se devojčica.

Ako se snošaj događa za veme punog meseca rodice se žensko.

Ako je ženina glava okrenuta severu rodice muško.

Ako ste imali odnos u stojećem položaju rodiće se muško.

Ako želite sina muškarci tokom polnog odnosa treba da leže na levom boku.

(Opanak)