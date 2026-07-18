Svadbeni običaji su brojni, a u zavisnosti od dela Balkana, jedni su uvek popularniji od drugih. Međutim, mnogi običaji za korisnike društvenih medija nisu ni malo simpatični a ni zabavni. Prenosimo vam neke od ispovesti gostiju na balkanskim svadbama.

"U Zapadnoj Srbiji postoji običaj da se osoba od poverenja zaduži da popisuje poklone i novac. Sve - ime, prezime cifra ili poklon se unosi u veliku svesku, a pare se čuvaju u aktn tašni!"

"U nekim krajevima postoji običaj da se čita na razglas koliko je ko doneo novca, kao zabava, ali je zvuči kao da žele da osramote ljude. 'Od kuma SAMO 250 evra, a teča Milan dao 300. Sramota'."

Kupovina mlade

Običaj koji je vekovima zadržao svoju aktuelnost je otkup mlade, veoma često običaj koji bi trebalo da prati smeh i humor, ali nisu baš svi oduševljeni njime. Istorijiski, ovaj običaj je zaista uključivao cenjkanje, veliku količinu zlata i dukata, sve dok knez Aleksandar Karađorđević 1846. godine nije objavio naredbu kojom "iskanje i davanje novca i zlata za devojku ukida se kao običaj protivan dostojanstvu čovečjem".

Od tada je prošlo mnogo, ali običaj nije nestao. A u komentarima na društvenim mrežama našao se i ovaj običaj:

"Nerviraju me pesme koje su smislili da pevaju dok 'prizivaju' mladu. - Izađi mlada, izađi mlada ti, lepa si mi slatka k'o bombona, k'o najlepši majski dan."

"Definitivno najodvratniji običaj na sprskim svadbama je kupovina mlade. Zamisli neko te kupi za 100 evra?!"

"U nekim krajevima se dolazi pred kuću mlade sa nimalo laskavim tekstom koju obično izgovara stari svat: 'Čujemo da ovde stanuje devojka koja bi da se uda i usreći deliju, pa smo došli da vidimo ispunjava li i ona kriterijume."

"Na kraju izlazi mlada koja više nije u epicentru dešavanja. Na mladu su svatovi zaboravili jer su slušali nadmudrivanje pijanih rođaka."

Mladenci se slikaju, a gosti čekaju

"Nakon venčanja u crkvi, mladenci odu da se slikaju na dva sata, a mi ostanemo u sali sa nekom muzikom sa 'mora' i dosađujemo se."

Drugi pak veselije provode vreme dok čekaju mladence da ispoziraju u obližnjem parku ili pored reke, a neki i da se presvuku.

"Dva sata smo slušali pesme koje su naručivali stariji ljudi iz svatova. Ne samo što ne znamo pesme koje su se pevale, već ne znam ni kako se uz njih igra, a većina je zvučala kao da bi trebalo da se onaj ko se venčava unapred kaje."

Neki korisnici društvenih mreža, podelili su i jedan neobičan običaj za plodnost mladog para koji bi trebalo da im omogući mnogo dece u budućnosti, a potiče iz okoline Ljiga.

"Nakon što se završilo venčanje u crkvi, mlada i mladoženja idu kući, a gosti ih čekaju u crkvi. Mladoženjin otac nas je pozvao posle bacanja sita na kuću, jer sledećem običaju ne prisustvuju mladini majka i otac. Mladin brat je skupio sve mlade ljude, pre svega devojke i momke koji nisu venčani, koji imaju korpu sa pletivom koje oni zamrse, a mlada mora to da razmrsi i svi da ćutimo dok to ne uradi nema mrdanja. Naporno je i dosadno. Uđemo svi u sobu i ćutimo. To traje sigurno deset minuta, a nama je postalo onda i smešno, svi hoće da 'puknu' od smeha."

Prvi ples

Kada su mladenci napokon stigli u salu, praćeni pesmom koju si izabrali ili nekim maršem iz naše ne tako davne istorije, vreme je za prvi ples. Već nekoliko godina unazad, mladenci po pravilu plešu uz pesmu "Lutka", grupe Sars.

"I dok mladoženja pokušava da održi balans sa jedne strane, sa druge hoće izgleda 'muževno' tj. nezaineteresovano jer je 'prekul' za ovaj događaj."

"Zašto neko ne nauči muškarce da plešu i uhvate ritam, makar uz tu jednu pesmu koju su odabrali?"

A ima i potpuno drugačijih primera: "Kao da svadbe nisu same po sebi doboljno traumatične, izgleda da se primio i ovaj običaj da mladenci izvedu neku koreografiju i ja čisto sumnjam da sa ovakvim ispadima bilo koga čeka raj."

"Mladoženja hvata ritam dok se osmehuje veselim svatovima koji ih snimaju ili fotografišu, sve dok im se žmarci ne pojave pred očima što od svetla i blica, što od dima koji je skoro pa obavezan pri prvom plesu. Mladenci se naziru a publika je oduševljena, što je veći dim, zna se da je 'bogata' svadba."

"Dim, balončići i prskalice. Ne znam da li je prvi ples ili front."

"Kao po običaju nakon plesa sledi vatromet. Koliko smo nekada voleli da kao deca gledamo vatromet, toliko je sada postao maltene svakodnevna stvar. Osim baka, deka i dece, niko im se više i ne raduje. Svadbe su ubile ljubav prema vatrometu!

Prilagođena muzika

"Svako ko je bio barem na dva venčanja, zna da će stih 'E da mogu poslati joj suze, suze bi joj rekle sve', 'veštom' igrom reči postati: 'E da mogu poslati joj sapun, sapun da se opere'."

"Naravno, svaka pesma krije neku pošalicu, kao da reči nisu već dovoljno smešne, a posebno se ceni ubacivanje aluzija na seks u svim pesmama."