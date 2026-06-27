- Dolaskom na lice mesta ustanovljeno je da se poljski državljani ni u jednom trenutku niesu nalazili u opasnosti niti su bili zaglavljeni u steni. Nalazili su se na ravnom terenu, tačnije livadi, svega nekoliko metara od markirane planinarske staze, a uz pratnju spasilaca bez ikakvih poteškoća pešice su stigli do odredišta, potvrđeno je za RINU GSS Crne Gore.

Na osnovu okolnosti na terenu, može se zaključiti da se u ovom slučaju radilo o neopravdanom, odnosno zloupotrijebljenom pozivu za pomoć, budući da nije postojala situacija koja je zahtijevala sprovođenje spasilačke akcije.

- Gorska služba spašavanja Crne Gore apeluje na sve posetioce planina da broj 112 i službe spašavanja koriste isključivo u slučajevima stvarne opasnosti, jer svaki neopravdan angažman spasilačkih timova može ugroziti pravovremeno pružanje pomoći onima kojima je ona zaista neophodna, poručuju iz GSS CG.