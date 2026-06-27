Dok Srbiju prže tropske temperature, a živa u termometru skače preko 30 stepeni, ovaj genijalan trik u koji se Nemci kunu provereno rashlađuje kuću bez ijednog dinara troška za struju.

Ako nemate klima-uređaj ili jednostavno ne želite da vam na kraju meseca stigne astronomski račun, ne očajavajte.

Za ovu caku vam ne treba ništa što već nemate kod kuće – dovoljna vam je samo jedna obična plastična flaša, voda sa česme i zamrzivač.

Kako se tačno izvodi ovaj nemački trik sa flašom

Postupak je toliko jednostavan da ćete se zapitati zašto se ovoga ranije niste setili. Uzmite plastičnu flašu od litar i po ili dva, napunite je vodom, ali nikako do samog vrha.

Ostavite otprilike jednu petinu flaše praznu, jer se voda širi kad se ledi, pa da vam plastika ne bi pukla u zamrzivaču. Flašu ubacite u zamrzivač i ostavite je preko noći da se skroz stegne.

Sutradan, kada napolju upekne sunce, izvadite tu zaleđenu flašu i uradite ključnu stvar – postavite je na visoko mesto. To može biti vrh ormara, visoka polica ili frižider.

Samo obavezno ispod nje stavite neku dublju posudu ili peškir, kako voda od otapanja ne bi kapljala po nameštaju.

Zašto ova caka provereno radi i spušta temperaturu?

Nemačka logika je ovde čista fizika: dok se led u flaši polako topi, on bukvalno upija svu toplotu iz sobe. Pošto je hladan vazduh teži od toplog, on počinje prirodno da pada dole, ka podu, i tako konstantno cirkuliše i struji kroz prostoriju.

Ovaj jednostavan sistem neverovatno dobro rashlađuje kuću, a u manjim sobama može da spusti temperaturu za nekoliko stepeni.

Efekat traje između tri i pet sati, taman dok se led skroz ne pretvori u vodu, a onda flašu samo vratite na hlađenje i zamenite je drugom.

Kako da efekat hlađenja traje duplo duže

Da bi ovaj trik dao maksimalne rezultate i pretvorio stan u oazu, primenite i zlatna pravila odbrane od sunca. Čim ujutru krene da prži, pogasite svetla, spustite roletne i navucite tamne zavese na prozorima koji su direktno na udaru sunca.

Provetravajte kuću isključivo rano ujutru ili kasno uveče kada spoljna temperatura padne.

Kada ukombinujete zatvorene prozore i zaleđenu flašu na vrhu ormara, osiguraćete da ovaj trik maksimalno rashlađuje kuću tokom celog dana. I to bez ijednog potrošenog dinara na skupu struju.