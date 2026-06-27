Domaći sladoled od čokolade idealno je rešenje kad želite nešto slatko, a nemate aparat za sladoled. Uz ovaj recept, uz malo strpljenja i nekoliko osnovnih sastojaka, dobićete najlepši kremasti desert za svaku priliku.

Recept za sladoled od čokolade

Sastojci:

5 jaja

10 kašika šećera

250 ml slatke pavlake

150 g čokolade za kuvanje

Priprema:

Najpre pažljivo odvojte belanca od žumanaca. Belanca umutite mikserom dok ne dobijete čvrst sneg, zatim postepeno dodajte polovinu šećera i nastavite mućenje dok masa ne postane sjajna i stabilna.

U drugoj posudi, žumanca sjedinite sa preostalim šećerom i umutite dok ne postanu svetla i penasta. Tu smesu potom prebacite na paru, dodajte izlomljenu čokoladu i lagano kuvajte uz stalno mešanje dok se sve lepo ne sjedini i zgusne. Ostavite da se prohladi na sobnoj temperaturi.

U međuvremenu umutite slatku pavlaku. Kad se čokoladna smesa ohladi, lagano je sjedinite sa umućenim belancima, a zatim dodajte i slatku pavlaku. Sve pažljivo izmešajte dok ne dobijete ujednačenu, vazdušastu masu. Gotovu smesu rasporedite u posudu ili manje činije i stavite u zamrzivač na nekoliko sati, dok se sladoled potpuno ne stegne i dobije savršenu kremastu strukturu.