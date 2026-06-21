Ako ste ljubitelj pikantnih specijaliteta i jela koja se pripremaju od nekoliko jednostavnih sastojaka, ljuti bećarac je pravi izbor.
Sočna paprika, aromatični crni i beli luk i ljuta kobasica pretvaraju se u ukusan obrok koji se brzo sprema, a najbolje prija uz krišku domaćeg hleba za umakanje.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kuvano jelo
Porcije/Količina: 2-3 porcije
Vreme pripreme: 15 minuta
Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: 15 minuta
Ukupno vreme pripreme: oko 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 2 paprike
- 150 g kobasice (po želji ljute)
- 1 glavica crnog luka
- 1 čen belog luka
- 1 ljuta papričica
- 200 ml pasiranog paradajza
- malo ulja
- so i biber po ukusu
Priprema:
1. korak: Seckanje
Crni luk iseckajte na sitne kockice, beli luk usitnite, papriku isecite na krupnije komade, ljutu papričicu sitno naseckajte, a kobasicu isecite na kolutove.
2. korak: Dinstanje povrća
U tiganju zagrejte malo ulja i kratko propržite crni i beli luk dok ne zamirišu. Dodajte papriku i ljutu papričicu, pa nastavite dinstanje nekoliko minuta dok povrće ne počne da omekšava.
3. korak: Dodavanje kobasica
Kada paprika postane mekša, ubacite kolutove kobasice i kratko ih propržite kako bi pustili aromu i blago porumeneli.
4. korak: Paradajz
Podlijte sa pasiranim paradajzom i malo vode i kratko krčkajte, da se malo ukuvaju.
5. korak: Začinjavanje
Pred sam kraj začinite solju i biberom po ukusu, kratko promešajte i odmah poslužite uz svež domaći hleb ili drugo omiljeno pecivo.
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