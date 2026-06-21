Ako ste ljubitelj pikantnih specijaliteta i jela koja se pripremaju od nekoliko jednostavnih sastojaka, ljuti bećarac je pravi izbor.

Sočna paprika, aromatični crni i beli luk i ljuta kobasica pretvaraju se u ukusan obrok koji se brzo sprema, a najbolje prija uz krišku domaćeg hleba za umakanje.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kuvano jelo

Porcije/Količina: 2-3 porcije

Vreme pripreme: 15 minuta

Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: 15 minuta

Ukupno vreme pripreme: oko 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

2 paprike

150 g kobasice (po želji ljute)

1 glavica crnog luka

1 čen belog luka

1 ljuta papričica

200 ml pasiranog paradajza

malo ulja

so i biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Seckanje

Crni luk iseckajte na sitne kockice, beli luk usitnite, papriku isecite na krupnije komade, ljutu papričicu sitno naseckajte, a kobasicu isecite na kolutove.

2. korak: Dinstanje povrća

U tiganju zagrejte malo ulja i kratko propržite crni i beli luk dok ne zamirišu. Dodajte papriku i ljutu papričicu, pa nastavite dinstanje nekoliko minuta dok povrće ne počne da omekšava.

3. korak: Dodavanje kobasica

Kada paprika postane mekša, ubacite kolutove kobasice i kratko ih propržite kako bi pustili aromu i blago porumeneli.

4. korak: Paradajz

Podlijte sa pasiranim paradajzom i malo vode i kratko krčkajte, da se malo ukuvaju.

5. korak: Začinjavanje

Pred sam kraj začinite solju i biberom po ukusu, kratko promešajte i odmah poslužite uz svež domaći hleb ili drugo omiljeno pecivo.