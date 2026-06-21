Svaka kultura ima svoja sujeverja, a nas su najčešće bake opominjale, da li iz straha ili iz navike, ne znamo.

Sujeverja je lepo negovati kao uspomenu na davno zaboravljen način razmišljanja naših predaka, bilo da u njih verujete ili ne.

I dan danas mnogi veruju u to da lomljenje ogledala ili otvaranje kišobrana u zatvorenom prostoru može da donese nesreću. Iako smo neka od ovih sujeverja preuzeli od drugih naroda, spska kultura i tradicija neguju mnogobrojna verovanja.

Neka od njih su nastala iz vaspitnih razloga. Ima mnogo "pravila" kojima su nas učile mame i bake, o tome šta smemo, a šta ne smemo da radimo. Često kao deca nismo ni znali zašto su neka od ovih pravila važna.

Na primer, veruje se da će se onaj ko peva za stolom oženiti "ludom" devojkom, ili će se žena udati za "ludog" momka. Nekada su bake opominjale svoju unučad da ne ližu nož, jer će im konji pobeći. Međutim, ovo verovanje je prilično zastarelo.

Takođe, neke porodice veruju da ako se hleb ostavi naopačke, nastaće svađa u kući.

Verovatno svaka devojka poznaje sujeverje da ukoliko za stolom sedi na ćošku se nikada neće udati. Muškarci, sa druge strane, moraju brzo da piju kafu, jer ko pije hladnu kafu, plašiće se svoje žene.

Još jedno pravilo za stolom jeste da ne smemo da skupljamo mrvice rukama ka sebi, jer će nam na svadbi padati kiša.

Najčešće, kada neko krene da obavi važan posao, za njim se prosipa voda pri izlasku iz kuće, da bi mu sve išlo uspešno i lagano, baš kao što i voda teče.

Veruje se da kada izađete iz kuće, i shvatite da ste nešto zaboravili, ne treba da se vraćate i prelazite preko praga, jer će vas pratiti nersreća na putu.