Ovo selo zovu "srpska Švajcarska" i ima ime od samo dva slova: U njemu živi manje od 500 stanovnika, leti izgleda kao razglednica, a zimi je prava bajka

Do sela, koje ima neobično ime od dva slova, dolazi sporednim putem iz sela Donje Leskovice ili preko Divčibara, uz nepovoljan makadam koji je neprijatan za niske automobile. Ova nepristupačnost možda je razlog zašto je selo sačuvano u svojoj izolaciji.

Kada stignete, jedino što čujete su zvuci vetra koji prolazi kroz jelke i lavež psa sa vrha brda. Nema buke, ni žurbe - a ni stresa.

Planinska okolina sela Ba dom je divljim životinjama i često se noću mogu čuti vukovi, što je stanovnicima sasvim uobičajeno.

I svako ko je ikad ovde proveo određeno vreme, nosi tople preporuke za vikend izlet - baš kao i za Knjaževac, grad koji mnogi upoređejuju sa Venecijom.

Crne borovnice i planinski medunac

Ujutru, prostrane livade pune su divljih jagoda, lekovitih biljaka i pečuraka.

Stariji meštani i dalje znaju koja biljka leči, gde raste "crna borovnica" i kada je vreme za berbu "planinskog medunca".

Kuće od betona i blata i tek nekoliko porodica