Ova reka je duga samo 365 metara i upravo zbog toga naziva se još i Reka godina, jer broji onoliko metara koliko u godini ima dana.

Veruje se da ko prepešači ceo njen tok, živeće srećno

Osim što je poznata kao najkraća, za ovu reku vezane su mnoge legende i verovanja.

- Reka Vrelo ne menja dužinu ni milimetar, zbog čega se veruje da mladi pre nego što stupe u brak treba da dođu na njenu obalu kako bi njihova ljubav ostala zauvek nepromenjena. Narod kaže da ova reka ispunjava i želje, a mnogi kažu da su im se snovi ostvarili u roku od 365 dana nakon što su se prvi put pomolili nad Vrelom. Takođe, prema verovanju, svako ko prepešači ceo njen tok živeće srećno tokom čitave godine - kažu za RINU u TO Tara-Drina.

Vodopad visine 14 metara

Reka Vrelo nastaje od jakog kraškog vrela Perućac na nadmorskoj visini od 234 metra u podnožju planine Tare. Iako, vrlo kratka, ova rečica poseduje sve ono što imaju i one mnogo veće reke - veliki moćni izvor, jedan ribnjak na desnoj obali, vodenicu na levoj obali, jednu levu pritoku u vidu bistrog potočića, naselje na levoj obali, tri mosta, mini hidroelektranu.

- Jedna od najfascinantnijih slika svakako je njeno ušće u Drinu i to kroz vodopad visine 14 metara. Vrelo je poribljeno kalifornijskom pastrmkom i mladicom. Po humkama i obalama Vrela rastu jova, jarebika, jasen, gorski javor, brest, crna zova, orah. Na ovoj reci od 1927. godine radi mini-hidroelektrana "Vrelo“, sa snagom od 60 kW i prosečnom godišnjom proizvodnjom 300.000 kWh“, kaže Ranko Milanović iz NP Tara.

Temperatura vode 10 stepeni

Ovu reku krase bistra voda i prelepi vodopadi, pa je upravo ovo mesto, trinaest kilometara udaljeno od Bajine Bašte, jedno od najposećenijih turističkih lokaliteta u ovom kraju, jer je ovo jedinstvena prilika da prošetate čitavim tokom jedne reke, od izvora pa sve do ušća u Drinu za samo nekoliko minuta.

Voda Vrela potiče od dreniranih padavina sa prostranog krečnjačkog platoa Tare. Prosečna izdašnost perućačkog vrela iznosi 330 l/s, a temperatura vode kreće se oko deset stepeni.

(RINA)