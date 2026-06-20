"Kupališna sezona na Savskom jezeru počinje danas kada sa radom kreće i spasilačka služba", rekla je za Tanjug Maja Pavlović, ispred JP "Ada Ciganlija".

Radno vreme kupališta će biti od 10.30 do 18.30 časova i u tom periodu će u zavisnosti od vremenskih prilika, doba dana i posećenosti, dežurati između 45 i 65 spasilaca, kao i medicinska ekipa, dežurna služba obezbeđenja JP "Ada Ciganlija", navela je Pavlović.

"Ove godine, po 15. put, JP 'Ada Ciganlija' ponosi se priznanjem 'Plava zastava' koja je je ujedno simbol čistoće vode u Savskom jezeru, zatim uređenosti plaže, efikasnosti spasilačke službe i bezbednosti na samom kupalištu. Trenutna temperatura vode je 22-23 stepena Celzijusa", istakla je Pavlović.

Apelujemo na sve ljubitelje "beogradskog mora", rekla je Pavlović, da poštuju radno vreme kupališta, pravila ponašanja na kupalištu kao i sva upozorenja spasilačke službe.

Savsko jezero na Adi Ciganliji sa oko 6 kilometara uređenih plaža predstavlja najveće otvoreno kupalište u Republici Srbiji, čija poseta tokom letnje kupališne sezone dostiže i 150.000 posetilaca na dnevnom nivou. Plaže Savskog jezera su u celosti uređene i opremljene neophodnim infrastrukturnim objektima što ih, u celini gledano, čini jednim od najvećih i najlepših kupališta na veštačkim jezerima u čitavoj Evropi.

Ada Ciganlija je danas najveći sportsko-rekreativno-kulturno-zabavni centar u Beogradu, u kojem se nalazi više od 50 otvorenih sportskih igrališta (rukomet, fudbal, tenis, košarka, bejzbol, ragbi, golf, odbojka na pesku...), a u ponudi su adrenalinske aktivnosti (bandži džamp, avantura park, ziplajn, pejntbol, akva-ski, traka za skijanje, ronjenje..), velens programi (holistički centar, fitnes i spa sadržaji), zabavni programe i sadržaji za najmlađe posetioce (grad na vodi, pedaline, park nauke, vožnje vozićima, piknik prostor, dečja igrališta…), rekreativne aktivnosti (trim park, trim staze, biciklizam, vožnja rolera, mini golf, vežbanje joge…).

Ada Ciganlija je jedini gradski park u celosti dostupan, uređen i prilagođen osobama sa posebnim potrebama.

Ugostiteljsku ponudu Ade Ciganlije čini više od 60 lokala (restorana, kafića), raspoređenih oko jezera i desetine splavova - restorana na Savi.

Godišnje se na Adi Ciganliji održi više od 300 manifestacija i promocija, a prema nezvaničnim statistikama, ovo beogradsko izletište prosečno u toku godine poseti oko četiri miliona posetilaca, kako domaćih, tako i turista iz inostranstva.

Na ulazu na Adu Ciganliju nalazi se parking prostor za hiljadu vozila, dok je u Čukaričkom rukavcu smešten zimovnik za čamce - marina "Ada Ciganlija".