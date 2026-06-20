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Ovo je razlog zbog kog pravoslavni sveštenici nose bradu
Shutterstock | Andocs / Shutterstock.com Editorial

Ovo je razlog zbog kog pravoslavni sveštenici nose bradu

17:00
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Autor:  Jadranko Žugić

Bradu je nosio i Isus Hrist, kao i svi njegovi apostoli...

 

Bradu mnogi muškarci danas nose kao modni detalj, ali za sveštenike i monahe Srpske pravoslavne crkve ona je mnogo više od toga i predstavlja odraz tradicije duge vekovima.

Dok katolički sveštenici retko nose bradu, ona je neka vrsta zaštitnog znaka njihovih kolega sa Istoka.

Brada koju nose sveštenici i monasi pravoslavnih crkava neodvojivi je deo njihovog crkvenog identiteta i ima dugu tradiciju. 

U starozavetnoj knjizi Levit postoji scena u kojoj Mojsije miropomaže glavu svog brata Arona ustanovljavajućI na taj način službu sveštenstva. Miro se slivalo Aronu niz bradu, a brada koju današnji sveštenici nose je simbol ovog obreda.

Sličan simbol predstavlja i epitrajilj, dugačko platno koje stoji oko vrata i spušta se skoro do stopala i bez kojeg sveštena lica ne mogu da vrše službu - krštenja, opela, ispovedanja…

Osim ovoga, stari crkveni spisi kazuju i da je brada ukras muškarca i simbol muškosti. NJeno brijanje predstavlja sramoćenje čoveka. U 3. knjizi Mojsijevoj stoji: “Ne strižite kose svoje uokrug, ni grdite brade svoje” čime se sveštenim licima faktički zabranjuje da se briju.

Po predanju, bradu je nosio Isus Hrist, kao i svi njegovi apostoli.

Slično, sveštena lica Srpske pravoslavne crkve, kažu običaji, trebalo bi da nose "pune" brade, bez estetskih oblikovanja i sređivanja koja prate današnje modne trendove.

(Istorijski zabavnik)

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