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Ovo žensko ime je među najpopularnijim u Srbiji
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Ilya Marchenko

SIMBOL SNAGE

Ovo žensko ime je među najpopularnijim u Srbiji

18:00
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Autor:  Jadranko Žugić

Ima predivno značenje.

 

U prevodu sa grčkog jezika, ime Petra označava kamen i stenu, a isto značenje ima i muško ime Petar. Takođe se smatra da svoje varijante ima u i španskom i latinskom jeziku.

U prenesenom značenju, Petra je „žena jaka kao stena“, „odlučna“, „čvrsta“, „nepokolebljiva“, „žena jake volje“, „žena borac“. Ime Petra je jedno od najpopularnijih za devojčice rođene u Srbiji, nalazi na 12. mestu među stotinu najpopularnijih ženskih imena za novorođene devojčice.

Nadimci od ženskog imena Petra nisu poznati, dok varijacije na ovo ime postoje, pa su najčešća: Petruša; Petrojka; Petrija; Petrina.

Ime Petra veoma je popularno i u Nemačkoj; Češkoj; Španiji; te i u Mađarskoj; Holandiji; Grčkoj; Slovačkoj; Finskoj, kao i u Velikoj Britaniji i u SAD-u.

U Kanadi je prema statističkim podacima iz 2001. godine, lično ime Petra bilo među sto najviše davanih tj. među sto najpopularnijih imena za žensku novorođenu decu.

(Krstarica)

 
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