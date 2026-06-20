Ovo žensko ime je među najpopularnijim u Srbiji

U prevodu sa grčkog jezika, ime Petra označava kamen i stenu, a isto značenje ima i muško ime Petar. Takođe se smatra da svoje varijante ima u i španskom i latinskom jeziku.

U prenesenom značenju, Petra je „žena jaka kao stena“, „odlučna“, „čvrsta“, „nepokolebljiva“, „žena jake volje“, „žena borac“. Ime Petra je jedno od najpopularnijih za devojčice rođene u Srbiji, nalazi na 12. mestu među stotinu najpopularnijih ženskih imena za novorođene devojčice.

Nadimci od ženskog imena Petra nisu poznati, dok varijacije na ovo ime postoje, pa su najčešća: Petruša; Petrojka; Petrija; Petrina.

Ime Petra veoma je popularno i u Nemačkoj; Češkoj; Španiji; te i u Mađarskoj; Holandiji; Grčkoj; Slovačkoj; Finskoj, kao i u Velikoj Britaniji i u SAD-u.

U Kanadi je prema statističkim podacima iz 2001. godine, lično ime Petra bilo među sto najviše davanih tj. među sto najpopularnijih imena za žensku novorođenu decu.

(Krstarica)