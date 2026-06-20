Međutim, iskustvo jedne srpske porodice pokazalo je da trenutno postoji samo jedan način da izbegnete gužve i sačuvate živce – putovanje tokom noći.

Ivan Nikolić krenuo je sa porodicom ka grčkom letovalištu Platamon u kasnim večernjim satima i izbegao sve ono što je tokom dana sačekalo hiljade turista.

- Krenuli smo kasno kako bismo izbegli gužve. Na granici sa Severnom Makedonijom čekali smo oko 20 minuta, dok je na granici sa Grčkom oko dva sata iza ponoći ispred nas bilo svega pet vozila. Sve je prošlo veoma brzo i nismo se pokajali što smo krenuli u to doba noći, rekao je Ivan za RINU.

On dodaje da su upravo zbog najava o EES sistemu očekivali dodatne kontrole i zadržavanja, ali da do njih nije došlo.

- Hvala im na tome, nismo prolazili dodatne provere iako smo putovali sa četvorogodišnjim detetom i bebom od deset meseci. Do Platamona smo stigli za svega sedam sati od uključenja na auto-put kod Kraljeva, kaže Ivan.

Dok su oni granicu prešli praktično bez čekanja, tokom dana na Evzoniju se formiraju kilometarske kolone u kojima vozači gube sate. Upravo zbog toga, putnici koji narednih dana kreću ka Grčkoj sve češće biraju polazak iza ponoći, jer je to trenutno jedini način da izbegnu gužve koje putovanje na more mogu da pretvore u pravi pakao.