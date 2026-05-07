"Radije bih da me iseku na komade" Karađorđeva snaja vladala iz senke, optuživali je za ubistvo srpskog kneza, a zbog ovoga je bila gnevna na muža

Knez Aleksandar je stalno bio u sukobu sa članovima Državnog saveta oko vlasti. Nakon Krimskog rata, vodio je austrofilsku politiku i izgubio podršku najuticajnijih ustavobranitelja – Ilije Garašanina i Tome Vučića Perišića, pa je pokušavao da se održi na vlasti oslanjajući se na Nenadoviće i austrijskog konzula Radosavljevića. Otpor Državnog saveta bio je sve veći, a u pozadini su se nalazile i pristalice Obrenovića, koje su na sve moguće načine agitovale prilikom izbora narodnih poslanika s ciljem da se zbace Karađorđevići i vrate Obrenovići.

Stefan Stefanović Tenka je u jesen 1857. organizovao zaveru zajedno sa još nekoliko članova Državnog saveta sa ciljem da se ubije knez Aleksandar Karađorđević. Novac za zaveru dobili su od bivšeg kneza Miloša Obrenovića. Nakon otkrivanja neuspele zavere, zaverenici su najpre osuđeni na smrt, pa pomilovani na doživotnu robiju. Knez je iskoristio zaveru kao pokriće za državni udar u kome je ucenama smenio gotovo sve nelojalne članove Državnoga saveta. Pošto je Aleksandar bio austrofil, opozicija je uspela da zainteresuje rusku, francusku i tursku diplomatiju da se umešaju.

Da bi se rešila kriza u zemlji, 1858. godine na Svetog Andreju Prvozvanog sazvana je Narodna skupština, koja se nije sastajala 10 godina. Na Svetoandrejskoj skupštini od kneza je zatraženo da abdicira. Kada je delegacija skupštine pristigla u dvor sa aktom u kome se knez pozivao na ostavku, knez je prema pisanju savremenika bežao iz sobe u sobu, usplahiren i neodlučan. Na kraju je primio skupštinsku delegaciju i pristao da razmisli o ovoj mogućnosti. Prilikom prijema, Persida je besna izašla pred delegaciju i gnevno napala kneza, i verbalno i fizički. Knez je iz drugog pokušaja uspeo da je odvede u bočnu prostoriju, dok je ona vikala da bi radije prihvatila da je iseku na komade nego da se odrekne vlasti.

Persida je Aleksandra nagovarala da podigne vojsku i obračuna se sa poslanicima, ali on je oklevao. Umesto toga, pobegao je turskom paši u Beogradsku tvrđavu. Kneginja je bezuspešno pokušavala da zaustavi muža i govorila mu: „Kakav Grad, kakav Paša, zar ti nisi sin Karađorđev? U kasarnu, tamo je tvoje mesto!” Međutim, nije uspela.