Ali koliko je god naša situacija delovala loše, ona je bolja od one u kojoj se sredinom 14. veka našla čitava Evropa, tada daleko slabije povezana nego što je to danas. Priča najverovatnije počinje oko 1338-1339. godine u Centralnoj Aziji, možda današnjem Kirgistanu, kada je bakterija Yersinia pestis zarazila populaciju buva koje su živele na glodarima, ne samo pacovima i miševima, već i mrmotima, sa kojih se to prenelo na tamošnje ljude. Na nesreću čovečanstva, glodari su krenuli u migraciju zbog promene klime i sa sobom poneli i zarazu, ili je ona možda putovala s trgovcima Putem svile; kako god, 1343. došla je do Krima.

Kolonija crnih pacova, sa buvama, krišom se 1347. ukrcala na dvanaest đenovljanskih trgovačkih galija u luci Feodosija, koja se tada nazivala Kafa, i bila u vlasništvu Republike Đenove, koja ju je kupila od Zlatne horde i pretvorila u glavni centar crnomorske trgovine. Po drugoj hipotezi, Jani Beg, kan Zlatne horde, opsedao je Kafu i preko zidina katapultom ubacivao leševe svojih ljudi koji su već preminuli od ove bolesti, kako bi zarazio Đenovljane; ovo nije nemoguće: već krajem 1346. u Evropu su stigle vesti o misterioznoj bolesti koja satire Indiju, Tatariju, Mesopotamiju, Siriju, Jermeniju.

Ali koja god da je hipoteza tačna, đenovljanske galije su, nesvesne nevidljivog i nemilog gosta, otplovile i krenule ka Italiji. Prvo su pristali u Carigradu; u Jonskom moru se flota razdvojila, pa je jedna grupa prvo pristala u sicilijansku Mesinu oktobra 1347., a zatim u Đenovu januara 1348., dok je druga grupa na putu do Venecije prvo pristala u Dubrovnik i Split.

Naravno, teško je bilo šta pouzdano tvrditi, ali nauka se slaže da su ova dva načina dolaska „crne smrti“ na tlo Starog kontinenta i najverovatnija. Nauka nije u potpunosti sigurna ni šta je tačno bila „crna smrt“, ali i po tom pitanju postoji konsenzus, naime, da se radilo o bubonskoj kugi. Ne postoji, međutim, bilo kakva sumnja što se tiče posledica: u pitanju je bila nezapamćena pandemija, koja je ostavila dubok trag u kolektivnoj svesti "svih naših naroda i narodnosti", pošto je tlo Evrope pretvorila u groblje.

Na teritoriju Srpske carevine je već početkom 1348. stigla najverovatnije iz dva pravca, Dubrovnika te južnih i jugoistočnih delova Balkanskog poluostrva, odnosno Carigrada i romejskih krajeva, bilo da su u našem ili grčkom posedu, gde se javila već krajem prethodne godine; do sredine 1348. zahvatila je celu našu državu, koja tada nije bila mala.

Istovremeno sa nama, raširila se po čitavom Balkanu i južnoj Ugarskoj, po čitavoj Italiji, po južnoj te delovima severne i zapadne Francuske, po južnoj Engleskoj, Irskoj oko Dablina, severnoj polovini Španije, koja tada još uvek nije bila u potpunosti oslobođena mavarskog jarma; tokom 1349. uspela je da prekrije sve džepove otpora u navedenim krajevima i da savlada zapadnu Skandinaviju, da bi naredne 1350. pokorila i istočnu Skandinaviju te prešla Rajnu i udarila po nemačkom delu Svetog rimskog carstva; 1351. stigla je u Poljsku, gde uglavnom i začuđujuće nije ostavila pustoš, a narednih godina u Rusiju.

Donela je stravičnu depopulaciju: procena je da je tokom pandemije, koja je napokon prestala tek 1351., ubila 30—60 odsto evropskog stanovništva, kojem je trebalo 200 godina da se vrati na predpandemijski nivo; Toskana je to uspela tek u 19. veku. Namerno pominjemo Toskanu zato što pouzdano znamo da je Firenca 1338. imala 110—120.000 žitelja, a 1351. samo 50.000. Pariz je izgubio polovinu svog stanovništva, Hamburg i Bremen 60 odsto, a veruje se da se isto desilo i Londonu; pre pandemije, znamo da je na tlu Nemačke bilo oko 170.000 naselja, a stotinu godina docnije čak 40.000 manje.