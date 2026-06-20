Postoji razlog zbog kojeg se kafanski pasulj pamti godinama. Nije stvar samo u dimljenom mesu i dobroj zapršci, već u načinu pripreme koji ovom tradicionalnom jelu daje pun ukus i gustinu kojoj je teško odoleti. Ako želite pasulj kao iz najboljih kafana, ovaj recept vredi sačuvati.

Miris domaćeg pasulja koji se satima krčka na šporetu za mnoge je sinonim za nedeljni ručak. Kafanski pasulj razlikuje se od običnog po bogatijem ukusu, dimljenom mesu i zapršci koja mu daje prepoznatljivu boju i gustinu.

Sastojci:

500 g belog pasulja tetovca

2 glavice crnog luka

2 šargarepe

2 čena belog luka

300 g dimljenih rebara

200 g dimljene slanine

2 lovorova lista

1 kašičica bibera

so po ukusu

Kafanski pasulj 3 Foto: pexels

Za zapršku:

3 kašike ulja

1 puna kašika brašna

1 kašika slatke mlevene paprike

malo ljute paprike (po želji)

Priprema:

Pasulj uveče potopite u hladnu vodu. Sutradan prospite vodu, nalijte novu i kuvajte desetak minuta. Tu vodu takođe prospite.

U veću šerpu stavite pasulj, sitno seckan crni luk, šargarepu isečenu na kolutove, beli luk, lovor i dimljeno meso. Nalijte vodom da sve dobro prekrije.

Kuvajte na tihoj vatri oko dva sata, odnosno dok pasulj potpuno ne omekša.

Pred kraj pripremite zapršku. Na ulju propržite brašno do zlatne boje, sklonite sa vatre pa dodajte mlevenu papriku. Sipajte zapršku u pasulj i dobro promešajte.

Ostavite da se kuva još desetak minuta kako bi se svi ukusi sjedinili.

Tajna kafanskog ukusa

Mnogi kafedžije kažu da je najvažnije da se pasulj nakon kuvanja ostavi da odstoji najmanje pola sata pre serviranja. Tada postaje gušći, a ukusi mnogo intenzivniji.

Poslužite uz domaći hleb, ljutu papričicu i seckani crni luk.