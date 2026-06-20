Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Sveštenomučenika Teodota Ankirskog.

Ovaj Hristov mučenik bio je potajni hrišćanin. Bio je krčmar u Ankiri u vrijeme cara Dioklecijana. Pomagao je crkvu i sahranjivao tela svetih mučenika. Tako je sahranio i tela sedam devojaka koje su postradale za Hrista: Tekuse, Aleksandre, Klavdije, Faine, Efrasije, Matrone i Julije, koje su nakon mučenja udavljene u jezeru.

Sveta Tekusa javi se u snu Teodoru i reče mu da izvadi njihova tijela i sahrani ih, što on, po mrkloj noći, sa jednim drugom, i učini. Ali taj drug ga prošpija sudiji, koji ga stavi na muke, zube mu polomi kamenjem, a telo pretvori u rane. Posjčen je 303. godine. Telo mu je sahranio jedan sveštenik. Tu je kasnije podignut hram. Sveti Teodot Ankirski posečen je za Hrista na ovaj dan.

Molitva

Bio si naslednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao reč istine i radi vere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Teodote: Moli Hrista Boga da spase duše naše.