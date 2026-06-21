Prevaranti koriste veoma jednostavan trik kako bi blokirali platnu karticu u bankomatu. Dovoljno je da ubace komadić papira u otvor za karticu, čime sprečavaju njeno izbacivanje nakon završetka transakcije. Dodatno, na bankomatu se može pojaviti nalepnica sa brojem telefona navodnog servisa za popravke. U stvarnosti, taj broj pripada prevarantu koji se nalazi u blizini uređaja.

Kada kartica ostane zaglavljena, mnogi korisnici instinktivno traže pomoć i često pozivaju broj koji vide na bankomatu. Međutim, policija upozorava da to nije uvek broj ovlašćenog servisa. Prevaranti računaju na to da će uznemireni vlasnik kartice pozvati navedeni broj i tako im olakšati pristup novcu na računu.

Prevaranti se predstavljaju kao serviseri

Prevara sa bankomatom odvija se po ustaljenom scenariju. Najpre se kartica blokira u uređaju, a vlasnik, tražeći pomoć, poziva broj sa nalepnice. Potom se na licu mesta pojavljuje lažni serviser, koji objašnjava da je došlo do kvara na bankomatu i traži podatke sa kartice i lične podatke korisnika, navodno kako bi rešio problem.

Prevarant može da uverava žrtvu da će kartica biti vraćena i poslata na navedenu adresu. Međutim, ako dođe do PIN koda i podataka vlasnika, može ne samo da koristi karticu, već i da isprazni bankovni račun.

Kako izbeći prevaru sa bankomatom?

Šta učiniti ako se kartica zaglavi u bankomatu? Stručnjaci savetuju da ne pozivate brojeve telefona istaknute na uređaju ukoliko nisu zvanični brojevi banke. Najbolje je da se direktno obratite banci koja upravlja tim bankomatom. Ako je reč o uređaju koji pripada mreži nezavisnoj od određene banke, preporučuje se da kontakt potražite na zvaničnom sajtu operatera.

U slučaju da karticu nije moguće brzo povratiti, najbolje je da je odmah blokirate. Sve bankarske aplikacije omogućavaju brzo blokiranje platne kartice. Nakon aktiviranja blokade, kartica postaje neupotrebljiva, bez obzira na to ko je preuzme.

(Blic/kobieta.onet.pl)