Malo ko zna da se izvorni grb dinastije Obrenović i danas može videti u samom srcu Čačka, na fasadi konaka Gospodara Jovana Obrenovića, sa njegove južne strane, koji je danas deo Narodnog muzeja. Ovaj vredan istorijski trag svedoči o vremenu, moći i značaju jedne od najuticajnijih srpskih dinastija.

- Konak, odnosno rezidencioni objekat člana vladarske porodice Gospodara Jovana Obrenovića, sagrađen je 1835. godine. Počeo je da se zida u martu, a završen je u septembru iste godine. Na glavnoj fasadi, iznad glavnog ulaza, između dva prozora, smešten je grb Gospodara Jovana Obrenovića, komandanta Moravsko-podrinjske vojne oblasti. Inače, dva lava na postamentu sa travnatom podlogom, desni sa kneževskom krunom, a levi sa generalskim kalpakom, podržavaju grb autonomne Kneževine Srbije. Ovaj grb je naslikao Janko Mihailović, moler, rodom iz Negrišora, rođen 1792. godine, a umro 1852. Smatra se da ga je radio u vreme kada je oslikavao i sam konak 1835. godine, rekla je za RINU Delfina Rajić, direktorka Narodnog muzeja u Čačku.

U poslednje vreme beleži se i sve veće interesovanje za kulturne ustanove, pa se postavlja pitanje da li se publika vraća muzejima.



- Vraćaju se ljudi u muzeje. Narodni muzej u Čačku čuvar je kolektivne svesti i sećanja, uz materijalno blago koje poseduje i koje je raspoređeno po zbirkama, i svoju misiju širi već više od sedam decenija. Posete su sve veće iz godine u godinu, a naši vodiči beleže da je najviše bilo posetilaca iz Ukrajine, Rusije, Belorusije, kao i Kine, dok su naši najverniji posetioci deca”, zaključila je Rajić.

Ovaj jedinstveni detalj osim što predstavlja ukras na fasadi, on i autentično svedoči o istoriji koja i danas privlači pažnju posetilaca.

U vremenu brzih promena, ovakvi istorijski tragovi podsećaju nas da je važno da čuvamo nasleđe, jer ono povezuje prošlost sa sadašnjošću i daje identitet generacijama koje dolaze.