- Najveći broj činili su domaći turisti, dok je zabeležen i značajan dolazak gostiju iz regiona, što potvrđuje da Zlatibor ostaje jedna od najtraženijih destinacija za porodični odmor. U duhu praznika, akcenat je bio na porodičnim i tradicionalnim sadržajima, koji su privukli veliki broj posetilaca svih generacija, rekao je Živanović.

Posebno interesovanje vladalo je za radionice farbanja vaskršnjih jaja, kao i programe u Muzeju na otvorenom u Sirogojnu, Dino parku i na Gold gondoli, gde su organizovane brojne aktivnosti za najmlađe. Velika posećenost zabeležena je i u Hramu Preobraženja Gospodnjeg, gde su brojni vernici prisustvovali vaskršnjim liturgijama.

Pored organizovanih sadržaja, gosti su uživali u šetnjama, boravku u prirodi, čistom planinskom vazduhu i sunčanom vremenu, koje je obeležilo praznične dane. Velika posećenost zabeležena je i na najpoznatijim lokalitetima poput Stopića pećine i vodopada u Gostilju.

Zlatiborski hoteli takođe su beležili dobru popunjenost, uz raznovrsnu prazničnu ponudu i programe prilagođene porodicama, što je dodatno doprinelo ukupnom turističkom utisku. Još jedan uspešan praznični period potvrđuje da Zlatibor nastavlja da bude izbor broj jedan za odmor u prirodi, posebno u vreme velikih praznika, kada se tradicija, sadržaji i ambijent spajaju u jedinstveno turističko iskustvo.