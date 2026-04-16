Mnogi misle da je dovoljno samo umutiti jaja i baciti ih na tiganj. E pa ne baš! Mi smo sakupili 7 jednostavnih trikova koje svaka domaćica može da primeni, a koji prave razliku između obične kajgane i one zbog koje je svi traže još.

Tiganj i spatula - vaši najbolji prijatelji

Ne štedite na nelepivom tiganju i fleksibilnoj spatuli. Metalna kašika može da prebije strukturu jaja i napravi grudvice. Prava oprema čini kuvanje prijatnim i rezultati se primećuju odmah.

Niska temperatura je ključ

Brzo pržena jaja? Ne, hvala! Najlepša kajgana nastaje polako, na srednje niskoj temperaturi.

Strpljenje se ovde stvarno isplati - dobijate kremastu, meku teksturu koja se topi u ustima.

Skidanje sa vatre pre nego što je kajgana gotova

Profesionalci kažu da uklonite jaja sa šporeta dok su još malo "negotova". Toplota tiganja će završiti posao za vas, a vi ćete dobiti savršeno kuvanu kajganu – ni previše tvrdu, ni previše tečnu.

Mešajte sa ljubavlju

Ne samo da se jaja mešaju, nego i kako ih mešate pravi razliku. Lagani, nežni pokreti, kružno ili polako prebacivanje čine da jajima u tiganju ostane vazduh i da ne postanu gumasta.

Vazduh u smesi - tajni trik

Pre nego što jaja odu na tiganj, umutite ih dobro viljuškom ili mutilicom. Propustite vazduh i gledajte kako obična jaja postaju vazdušasta i nežna, baš kao u finim restoranima.

Začini na kraju