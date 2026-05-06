Grad jezera sa velikim potencijalom

Zbog 7 jezera, Belu Crkvu zovu grad jezera. Nastala su kao rezultat iskopavanja i eksploatacije šljunka početkom 20. veka, ali danas predstavljaju jednu od glavnih atrakcija opštine. Belocrkvanska jezera odlikuju se stabilnim obalama i niskim kolebanjem nivoa vode.

Njihove morfometrijske i termičke osobine pogoduju razvoju raznih vidova turizma, kao što su rekreativni, izletnički, manifestacioni i sportski turizam. Takođe, bogatstvo ribljeg fonda i ornitofaune pruža veliki potencijal za razvoj ribolovnog i posmatranja ptica turizma.

Biserna ogrlica Banata

Belocrkvanska jezera, po svojim karakteristikama, često nazivaju Bisernom ogrlicom Banata. Ona se naslanjaju na urbano područje Bele Crkve i upotpunjuju turističku ponudu Specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara.

Među najpopularnijim jezerima su Gradsko jezero, Vračevgajsko, Šaransko i Šljunkara.

Ostala jezera, koja nisu urbanizovana, predstavljaju raj za ronioce i strastvene pecaroše, koji su u najvećem broju i posetioci ovih jezera.

Gradsko jezero – Oaza za sve generacije

Gradsko jezero se prostire duž leve strane puta za Kovin, uz zapadni obod Bele Crkve. Sa betonskom obalom na severnoj strani, restoranom „Jezero“ i bungalovima, pruža raznolike mogućnosti za uživanje u prirodi i vodi.

Prosečna dubina jezera je 3 metra, a u toku maksimalnog vodostaja ne prelazi 6,5 metara.

Sa šljunkovitom plažom na jugoistočnom delu jezera, posetioci mogu uživati u plivanju, ronjenju i vaterpolu.

Tu su i auto-kamp, apartmani, restorani, kafići sa desertima i prodaja suvenira. Uz obilje rekreativnih sadržaja, poput pešačke i trim staze, teniskih terena i dečijeg igrališta, neće vam biti dosadno.

Za ljubitelje ribolova, Gradsko jezero pruža mogućnost pecanja, dok spasilačka služba brine o bezbednosti kupača.

Vračevgajsko jezero – Uživanje u prirodi i vodi

Nalazi se na udaljenosti od 200 metara od Gradskog jezera, duž regionalnog puta Bela Crkva – Kovin.

Vračevgajsko jezero privlači posetioce svojim mirnim ambijentom i mogućnostima za opuštanje. Sa prosečnom dubinom od oko 2 metra, nudi prijatno plivanje i uživanje na šljunkovitoj plaži. Na jugozapadnoj obali jezera se nalaze dva auto-kampa, restoran, bungalovi i zabavni sadržaji za najmlađe.

Ostrvo na jezeru je pravo mesto za opuštanje i sunčanje, sa uređenom plažom i kafe-barom. U blizini jezera se nalazi još jedna uređena plaža sa kompletnom infrastrukturom, od kafi-barova do odbojkaških terena na pesku.

Takođe, možete iznajmiti čamce i pedaline za vožnju po jezeru. Spašavanje na vodi je obezbeđeno, pa se možete bezbedno prepustiti uživanju.