Danas vam otkrivam tajnu savršenog pilećeg paprikaša koji se prosto lepi za prste, a tajna je u prirodnoj gustini bez zaprške!

Zamislite miris dinstanog luka i celera pomešan sa sočnim batacima, dok se mladi krompirići polako kuvaju u crvenom saftu.

Ovaj recept je idealan za sve koji vole zdravu domaću kuhinju, a trik sa krompirom koji ću vam pokazati u videu učiniće da vaš paprikaš bude kremast i neodoljiv.

Pogledajte do kraja kako da dobijete ovu boju i gustinu koja mami na prvi zalogaj!

Sastav

1 glavica crnog luka, malo ulja, šargarepa, celerov list, 2 bataka, 2 karabataka, slatka paprika, mladi krompir, suv začin, malo kuvanog paradajza, peršunov list.

Priprema

Iseckati crni luk i staviti u šerpu na malo ulja pa dodati šargarepu isečenu na krugove i sve zajedno propržiti.

Kada povrće malo omekša dodati celerov list i batake pa sve kratko dinstati. Zatim dodati slatku papriku i očišćen krompir, sve dobro izmešati i naliti vodom da ogrezne.

A ko imate, ubacite i jednu zelenu papriku za još bolji miris i kuvajte oko 45 minuta na laganoj vatri.

Pred kraj izvaditi par komada krompira u jednu posudu, dodati malo tečnosti iz šerpe, sve dobro izblendirati i vratiti nazad u paprikaš da se dobije fina gustina.

Na samom kraju dodati suv začin, malo kuvanog paradajza i sitno seckan peršunov list, pa prokuvati još 5 minuta da se ukusi sjedine.