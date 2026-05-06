Srpsku kraljicu muž varao, ona posle razvoda napustila pravoslavlje: Kad su joj sina krvnički ubili, dinastija se ugasila, a evo šta je uradila s imovinom

Iako mitropolit nije imao nikakvu sudsku vlast u brakorazvodnim parnicama, on je ipak potpisao dokument o razvodu, koji su mu predali predsednik vlade i ministar prosvete i crkvenih dela, i kraljevski brak je razveden 24. oktobra 1888. godine. Natalija u telegramu potom jasno istakla: „Uzmite k znanju da Vaše rešenje smatramo kao nevažeće i bez ikakve zakonske vrednosti”. Ruska vlada je takođe bila pri stavu da ovakav razvod nema pravnu snagu.

Novi ustav i abdikacija

Kralj Milan je odlučio da abdicira. Želeo je da sredi prilike u zemlji pre predaje prestola svome sinu Aleksandru, pa je krajem 1888. godine Velika narodna skupština usvojila najviši pravni akt Kraljevine Srbije, koji je predstavljao jedan od najnaprednijih ustava Evrope toga doba. Tačno u podne 6. marta 1889. godine, kralj Milan Obrenović je pročitao proglas o odstupanju sa prestola.

Novim ustavom Milan je potpuno izopštio Nataliju iz kraljevskog doma. S obzirom na to da je Aleksandar bio maloletan, do punoletstva bila je predviđena vladavina tročlanog Namesništva, čije je članove izabrao Milan. Nijedan namesnik nije bio u dobrim odnosima sa Natalijom, a bivši kralj ih je i uslovio da ne dopuste kraljici povratak u zemlju. Međutim, u septembru 1889, Natalija se ponovo pojavila u Beogradu, kada je cela varoš izašla da je dočeka. Sina nije videla od leta 1888. godine.

U narednih 14 meseci kraljica majka je živela u Beogradu, a oko nje je počela da se organizuje opozicija. Javno je kritikovala namesnike i ministre jer su postali oruđe u rukama bivšeg kralja Milana, koji se na opšte zaprepašćenje svih pojavio u prestonici 1890. godine. Zahtevao je od namesnika da "raskrste" odnose sa Natalijom i tražio je novac, s obzirom na to da je bio u lošem materijalnom stanju. Dobio je čak tri miliona franaka, od čega je dva miliona došlo iz kase ruskog cara, a zauzvrat je Milan pristao da se odrekne srpskog državljanstva i članstva u vladarskom domu, kao i da u Srbiju ne dolazi do Milanovog punoletstva.

Proterivanje Natalije iz Srbije