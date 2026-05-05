Nije novina da Rtanj svojom izgledom pravilne trostrane piramide privlači znatiželjne ljude sa svih strana. Bogatstvo, lepota i misteriozne priče koje se vezuju za ovu planinu, glavni su oslonac turizma u opštini Boljevac. Naučno je potvrđeno da je reč o energetski najsnažnijoj tački na planeti.

Avanturisti, planinari, radoznali turisti, biciklisti, profesionalni sportisti, tragači za mirom i zdravijim načinom života, spas od pritisaka civilizacijskih dostugnuća, nalaze na Rtnju. Svetilište ili energetsko vrelo samo je jedno od omiljenih mesta namernicima. O tome kažu:

"Rtanj i ova okolina Rtnja je kao manastir na otvorenom. Svaki čovek oseća u svom srcu da se tu nešto dešava, da u vazduhu nešto ima i da to nije obična planina."

Da nije obična planina znali su i rimski legionari jer su tu imali bolnicu u kojoj su rane tri puta brže zarastale nego na drugim mestima. Vrelo je pronašao i obeležio akademik Jovan Davidović, a naučnici iz zemlje i inostransta utvrdili su da je podnožje Rtnja energetski najsnažnije mesto na planeti. Uz Rtanjski čaj i med zaokružuje se bajka o posebnosti ove planine.

Prošle godine, u opštini Boljevac zabeleženo je 36 hiljda noćenja, ove godine očekuju da taj broj bude daleko veći. U ponudi je 27 domaćinstava koja se se bave seoskim turizmom, ali i hotelski kompleks sa vrhunskim komforom i uslugom. Prvi teren za Padel u Istočnoj Srbiji omogućiće da se novi sport razvija i u našoj zemlji. Reprezentativci Srbije prvi su isprobali teren.

Uz vrhunske sportiste na Rtnju mogu da uživaju i rekreativci. Privode se kraju radovi na stazi zdravlja.

Planiraju se i staze za bicikliste i skejtere ,takođe u gustim šumama u podnožju Rtnja.