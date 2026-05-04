Tito nije umro 4. maja? Maršala sahranjivali dva puta
U više navrata se govorilo da Tito nije preminuo 4. maja, već nekog drugog dana...

 

"Umro je drug Tito!", rečenica je koju je pre 44 godina sa suzama u očima na TV Dnevniku izgovorio spiker Miodrag Zdravković! Svi u SFRJ su plakali, bila je to prava tragedija, iako se znalo da je Josip Broz teško bolestan.

Godinama kasnije, do dana današnjeg, više istoričara, biografa, ali i teoretičara zavere uporno je iznosilo ideju da je Josip Broz Tito zapravo preminuo mesecima pre 4. maja! U više navrata se govorilo da Tito nije preminuo 4. maja, već nekog drugog dana, ali da je taj datum uzet jer je to iluminatski praznik - Dan milosrđa.

Smrt u februaru

- Josip Broz Tito je umro - je poruka koju je Savet za odbranu ustavnog poretka SFRJ, navodno, u najvećoj tajnosti još 14. februara 1980. godine uputio razaraču „Split“, koji se nalazio u vodama Crnog mora. Ubrzo je povučena, a kao razlog se navodi to što su lekari, prema nekim tvrdnjama, već klinički mrtvog Broza priključili na aparate dok državni vrh ne odluči šta da se radi nakon njegove smrti i kako da se sačuva stabilnost u zemlji. Klinički centar u LJubljani navodno je samo čekao šifrovanu poruku "Utakmica je počela", koja je označavala trenutak da se javnosti saopšti činjenica da je Tito mrtav. Međutim, po teorijama, predsednik SFRJ nije izdržao i navodno je umro pred zoru 19. februara 1980.

Tito sahranjen dva puta

U vreme Titove bolesti u Americi su ucenjivači ukrali posmrtne ostatke Čarlija Čaplina, pa su organizatori Titove sahrane želeli da postave što težu mermernu ploču kako se to ne bi desilo s Brozovim ostacima.

- Bilo je jasno da se mermerna ploča od devet metara može postaviti na grob samo pomoću dizalice, a tako dugotrajan i neizvestan čin ne bi bio baš efektan pred svetskim kamerama. Odlučili smo da umesto prave nadgrobne ploče stavimo „masku“, takođe mermernu, ali znatno lakšu - rekao je inženjer grobnice Dragomir Gavrilović, koji je dodao da se finišu sahrane pristupilo 8. maja, oko16.30 časova, kad su državnici otišli, a kamere se ugasile.

Ipak, sve teorije zavere opovrgava prof. dr Predrag Lalević, anesteziolog i hirurg koji je 16 godina brinuo o Titovom zdravlju.

- Vreme koje smo onda objavili kao vreme Titove smrti tačno je u sekundu. Tada je umro, a sve ostalo su gluposti. Lično sam mu isključio aparate. Bio sam njegov lekar od 1964. pa do smrti, i sećam se samo lepih stvari - rekao je svojevremeno Predrag Lalević.

