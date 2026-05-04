Kultura
Alo!
Da li je greh ne venčati se u crkvi: Sveštenik dao odgovor
Foto: Printscreen | shutterstock

Da li je greh ne venčati se u crkvi: Sveštenik dao odgovor

19:43
|
0

Mnogi parovi danas žive u vanbračnoj zajednici ili stupaju samo u građanski brak, često odlažući odlazak pred crkveni oltar – iz praktičnih razloga, ličnih uverenja ili jednostavno zbog drugačijeg pogleda na zajednički život.

 

I dok jedni u tome ne vide ništa sporno, drugi se pitaju gde je granica između savremenih izbora i tradicionalnih vrednosti. Upravo na dilemu da li je ovakav način života greh odgovorio je sveštenik Borislav Petrić, koji je dao vrlo jasan i nedvosmislen stav. Na direktno pitanje gledalaca o braku koji nije crkveno venčan, njegov odgovor ne ostavlja mnogo prostora za tumačenje.

– To je greh. Tu nema sad nikakvih nedoumica da li je to greh ili nije greh – rekao je on.

Ipak, sveštenik odmah nudi i utehu vernicima objašnjavajući da se greške mogu ispraviti.

– Ali svakako da to nije greh zbog koga mi treba da padnemo na kolena i da kažemo sve je propalo. Nego da taj greh ispravljamo kao i svaki drugi greh. Dakle, to je popravljivo – naveo je.

Da za dobijanje crkvenog blagoslova zaista nikada nije kasno, otac Borislav je ilustrovao prelepim primerom iz svoje prakse.

– Evo mene je danas zvala jedna žena... LJudi su 29 godina u građanskom braku... Danas me pozvala, rekla mi je da će se venčati i meni je puno srce. Svi ljudi koji iole su počeli da žive crkvenim životom osećaju teret toga da žive u braku koji nema blagoslov, pa onda polako ali sigurno, sigurnim koracima idu ka tom blagoslovu – rekao je on gostujući na televiziji Hram.

Stav oca Borislava o parovima koji nisu venčani: "To je ljudska slabost"

Kada su u pitanju dugogodišnje veze u kojima parovi odlažu venčanje u nedogled, sveštenik upozorava da su razlozi za to često ljudske slabosti.

– Malo je to nekad naša i lenjost, nekad i malo konformizam, nekad i želja da ne stradamo nego nam je tu lepo. Ako prepoznamo da neka stvar nije blagoslovena, mi odmah treba da se ne samo toga otklonimo nego da nađemo način kako da uđemo u blagoslov. Nije dovoljno samo ne biti u grehu... Bežimo od greha i idemo u blagoslov – naveo je on.

Na kraju, sveštenik podseća da sam čin venčanja ne briše automatski sve životne izazove, ali menja suštinu odnosa.

– Imaće oni problema u braku i dalje kad uđu u blagoslov. Biće to i svađe, nerazumevanja. Ali je važno da u taj odnos usele Gospoda, e onda stvari dolaze na svoje mesto – zaključio je.

venčanje crkva pravoslavlje alo lepote srbije

Povezane vesti

Tito nije umro 4. maja? Maršala sahranjivali dva puta
Printscreen/Youtube

Tito nije umro 4. maja? Maršala sahranjivali dva puta

20:45 | 0
Još imate VHS kasete? Novi trend - šta možete uraditi s njima
Shutterstock

Još imate VHS kasete? Novi trend - šta možete uraditi s njima

18:41 | 0
Kritično kod Šida, čeka se četiri sata: Ovo je stanje na graničnim prelazima prvog jutra nakon prazničnog vikenda
Rina

Kritično kod Šida, čeka se četiri sata: Ovo je stanje na graničnim prelazima prvog jutra nakon prazničnog vikenda

17:39 | 0
Gastarbajteri po ovoj manifestaciji "tempiraju" dolazak u rodni kraj: Trka konja na brdu iznad Brodareva okupila na hiljade ljudi
Rina

Gastarbajteri po ovoj manifestaciji "tempiraju" dolazak u rodni kraj: Trka konja na brdu iznad Brodareva okupila na hiljade ljudi

16:47 | 0
Ivan kreće od Gračanice do Ostroga za pomoć malenoj Jani - humano hodočašće dugo 300 kilometara
Rina
Prvi Srbin koji je prepešačio Bajkalsko jezero ima novu misiju

Ivan kreće od Gračanice do Ostroga za pomoć malenoj Jani - humano hodočašće dugo 300 kilometara

15:47 | 0
Komentari (0)
Prethodna vest Još imate VHS kasete? Novi trend - šta možete uraditi s njima
18:41 | 0
Sledeća vest Tito nije umro 4. maja? Maršala sahranjivali dva puta
20:45 | 0

Najnovije

Najčitanije

2H

Tito nije umro 4. maja? Maršala sahranjivali dva puta

3H

Da li je greh ne venčati se u crkvi: Sveštenik dao odgovor

4H

Još imate VHS kasete? Novi trend - šta možete uraditi s njima

5H

Kritično kod Šida, čeka se četiri sata: Ovo je stanje na graničnim prelazima prvog jutra nakon prazničnog vikenda

6H

Gastarbajteri po ovoj manifestaciji "tempiraju" dolazak u rodni kraj: Trka konja na brdu iznad Brodareva okupila na hiljade ljudi

1D

Mudre reči našeg velikana svi treba da znamo napamet: Pomoći će vam da se lakše snađete u životu!

13H

Ako u dvorištu vidite baš ovakvu rupu, verovatno se tu uvukla zmija: Svaka ima ovu 1 karakteristiku, ovo uradite!

1D

Ovo sredstvo briše korov kao iz šale! Svi ga već imaju u kuhinji, a čine ga samo 3 sastojka

14H

Prava seljačka oblanda od 4 sastojka: Stari recept koji se prenosi generacijama, nema bolje poslastice

1D

Stari srpski običaj za novac: Uradite ovo svakog 1. u mesecu i novčanik neće biti prazan

Vidi sve

Preporučujemo

Cvet koji čuva kuću od zlih sila, cveta raskošno i do 15 godina
Foto: Shutterstock | Šaterstok

Cvet koji čuva kuću od zlih sila, cveta raskošno i do 15 godina

Ovo nije Bali - ovo je Srbija - nestvarna lepota na istoku: Ovaj vodopad je visok 7 metara, boja ostavlja bez reči
FOTO:RINA

Ovo nije Bali - ovo je Srbija - nestvarna lepota na istoku: Ovaj vodopad je visok 7 metara, boja ostavlja bez reči

Pospite mrvicu ovog praha oko paradajza: Rodiće duplo više, a plodovi će biti krupniji i mesnatiji
shutterstock

Pospite mrvicu ovog praha oko paradajza: Rodiće duplo više, a plodovi će biti krupniji i mesnatiji

“Imam verujte, veliki razlog”: Evo šta je prethodilo samoubistvu Branka Ćopića, njegova oproštajna poruka kida dušu
Prinstcreen

“Imam verujte, veliki razlog”: Evo šta je prethodilo samoubistvu Branka Ćopića, njegova oproštajna poruka kida dušu

Ovo selo leži na termalnom blagu, nazivaju ih još i čedovske banjice: Decenijama se meštani leče na ovim izvorima - voda vruća usred zime
Rina

Ovo selo leži na termalnom blagu, nazivaju ih još i čedovske banjice: Decenijama se meštani leče na ovim izvorima - voda vruća usred zime

Vremenska prognoza