- Jani je dijagnostikovana odsustvo rasta kostiju u dužinu. Bolest je potvrđena genetskim testiranjem. Jani je potrebna terapija vosoritidom (Voxzogo), jedini lek koji utiče na uzrok bolesti i omogućava deci sa ahondroplazijom da rastu i razvijaju se bez teških komplikacija, kaže za RINU Ivan.

Dodaje da s obzirom na težinu njenog zdravstvenog stanja i potrebu za kontinuiranim lečenjem, terapijama, dijagnostikom i nadzorom, porodica nije u mogućnosti da sama obezbedi sva potrebna sredstva, zbog čega se obraćaju svim humanim ljudima za pomoć u vidu donacija.

Sredstva su potrebna za lek Voxzogo. Jani Tirkajlo možete pomoći slanjem SMS poruka. Ukucajte 1964 i pošaljite na broj 3030, kao i uplatom na račun koji je u opisu.

Do sada je Ivan Mladenović svojim humanitarnim akcijama prikupio 50 hiljada evra za obolelu decu hodajući do manastira Hilandar, dva puta do manastira Ostrog, biciklom do Pekinga...

Ivan Mladenović javnosti poznat po svojim podvizima na biciklu i putovanjima na udaljene destinacije poput Rusije i Kine ovoga puta menja način avanture. On ide pešice do Svete gore i manastira Hilandar u želji da se što više ljudi informiše o problemima porodica čije se deca leče od raka i njihovim potrebama. Ivan pomaže udruženje “Uvek sa decom” informišući javnost na ovaj način o radu.

Bivšem rukometašu iz Srpskog Miletića kod Šida, ovo nije prvi put da pomaže rad Udruženja "Uvek sa decom" i deci oboleloj od raka koja se leče na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije.

Pre osam godina istim povodom na svom dvotočkašu prešao je 2.800 kilometara do Moskve.

U planu mu je da do glavnog grada Kine stigne za 110 dana, a putem će, kako je najavio, proći kroz mnoge egzotične zemlje i predele, između ostalog i kroz jednu od najopasnijih pustinja Gobi, kao i hladni Sibir. Prijatelj koji će ga dočekati u Pekingu, došao je danas iz dalekog grada da ga isprati na njegovo putovanje.

Ovaj avanturista se, kako kaže, ne boji novog izazova, a kroz svet putuje pod sloganom: "Putovati sporo. Živeti putujući".