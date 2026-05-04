Po 56. put, ova manifestacija okupila je hiljade posetilaca iz Prijepolja i okolnih gradova, ali i veliki broj ljudi iz dijaspore, koji se svake godine vraćaju u rodni kraj upravo zbog ovog događaja.

Veliku pažnju privukle su i glavne konjičke trke, u kojima su učestvovala grla iz više krajeva Srbije. Vlasnik pobedničkog konja, Suad Škrijelj, nije krio zadovoljstvo ostvarenim rezultatom.

„Konj ima sedam godina, iza nas je dosta trka i pobeda. Konkurencija je bila jaka, ali smo uspeli da osvojimo prvo mesto i prezadovoljni smo“, rekao je Škrijelj.

Da Komaranska košija nije samo sportski događaj, već i mesto susreta i očuvanja tradicije, potvrđuje i Predrag Gojaković, koji ovu manifestaciju posećuje više od pola veka.

„Na Košiju dolazim više od 50 godina. Ovo je mesto okupljanja ljudi iz različitih krajeva – dolaze i oni koji žive u inostranstvu, ali i ljudi iz regiona. Upravo to daje posebnu vrednost ovoj manifestaciji i čuva njen značaj kroz generacije“, istakao je Gojaković.

Među učesnicima i posetiocima bio je i Enes Papić, koji je ove godine ostvario zapažen rezultat u disciplini bacanja kamena s ramena.

„Prvi put sam na Boretinom brdu i utisci su zaista odlični – ljudi su gostoljubivi, atmosfera je prava domaćinska. Ovakve manifestacije čuvaju tradiciju i treba ih negovati. Ove godine sam imao i sportski uspeh, što mi posebno znači, ali najvažnije je druženje i očuvanje običaja“, rekao je Papić.

Direktor Turističke organizacije Prijepolje, Petar Vasiljević, istakao je da je manifestacija protekla uspešno i bez većih poteškoća.

„Tradicionalnu brdsku trku organizovali smo po 56. put i možemo reći da smo uspešno otvorili letnju turističku sezonu. Kao i svake godine, bio je prisutan veliki broj posetilaca. Takmičari su se nadmetali u više disciplina, uključujući konjičke trke i bacanje kamena s ramena. Program je bio kvalitetan, a turistička ponuda Prijepolja predstavljena je na najbolji mogući način“, naveo je Vasiljević.