Naizgled obična rupa u zemlji u dvorištu često ne privlači mnogo pažnje, ali ponekad iza takvih sitnih otvora može da se krije nešto što mnoge odmah zabrine. Nije retkost da se vlasnici kuća zapitaju da li su u pitanju glodari, insekti ili nešto potpuno drugo.

Upravo zato je važno obratiti pažnju na detalje koji otkrivaju šta se zapravo dešava ispod površine zemlje. Jer ono što izgleda bezazleno na prvi pogled, u nekim slučajevima može biti znak da je dvorište postalo skrovište neželjenih "stanara" - zmija.

Kako izgleda rupa od zmije?

Zmije same ne kopaju rupe, već koriste napuštene jazbine i rupe koje su napravile druge životinje. Naseljavaju rupe koje variraju otprilike od oko 1,3 cm do oko 7,6 cm u prečniku i mogu biti kružne ili ovalne, sa glatkim ili neravnim ivicama.

Nekadašnje rupe veverica su čiste i veličine novčića od srebra. Rupe voluharica su veličine kovanice od 10 dinara i često se nalaze oko korena biljaka. Rupe kornjača su prepoznatljive po kupastom obliku sa zemljom ispred ulaza, a ulaz se blago spušta nadole.

Obratite pažnju na dva jasna znaka prisustva zmija u blizini rupe: odbačenu zmijsku kožu i/ili izmet (gustu tamnosmeđu ili crnu tečnost cilindričnog oblika sa belim, kredastim vrhom).

Da biste isključili mogućnost da je rupa i dalje nastanjena miševima, pacovima ili drugim glodarima, obratite pažnju na tragove kopanja, kao što su sitni otisci šapa ili ogrebotine, kao i male gomile sveže iskopane zemlje.

Takođe, glodari koriste različite materijale za pravljenje gnezda u rupama. Ako u blizini nađete iscepanu plastiku, papir, karton, tkaninu, konac, izolaciju ili biljni materijal poput slame, to ukazuje da je rupa aktivno naseljena glodarima.

Zmije su deo prirodnog ekosistema, pa njihovo prisustvo u dvorištu nije neobično. Najčešće ih privlače:

Hrana: zmije se hrane glodarima, insektima i vodozemcima.

Sklonište: kamenje, lišće, visoka trava i nered pružaju im zaklon.

Vlažnost: stajaća voda i vlažna područja im omogućavaju preživljavanje i pristup plenu.

Šta uraditi sa zmijskim rupama

Kako ćete postupiti zavisi od vrste zmije i vašeg odnosa prema njenom prisustvu:

Ne raditi ništa: u većini slučajeva ovo je najbolja opcija, jer zmije retko napadaju bez provokacije i pomažu u kontroli štetočina.

Zatrpati ili blokirati rupu: ovo može biti privremeno rešenje jer zmije mogu pronaći drugo sklonište.

Pozvati stručnjaka: preporučuje se ako se radi o otrovnim zmijama ili učestalim pojavama.

Nije realno potpuno ukloniti zmije iz okoline, niti je to poželjno jer su deo ekosistema. Međutim, možete smanjiti njihovu prisutnost:

redovno kosite travu

obezbedite dobru drenažu i izbegavajte preterano zalivanje

uklonite visoko rastinje i nered

posadite biljke koje zmije izbegavaju, poput belog luka