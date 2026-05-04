Slušalice su mnogima svakodnevni pratioci, ali retko ko ih pogleda izbliza. A kad to uradi, prizor često nije prijatan: naslage voska iz ušiju, prašina i tragovi svakodnevne upotrebe nakupe se brže nego što mislimo. Iako vosak u ušima sam po sebi nije neprijatelj, jer zapravo štiti uvo i deo je prirodnog čišćenja, problem nastaje kada dugotrajno nošenje slušalica sprečava njegovo normalno izbacivanje. Tada se vosak može zadržati, skupljati vlagu i stvoriti uslove za iritaciju, začepljenje, pa čak i infekciju.
Lekari upozoravaju da slušalice koje ulaze u uvo mogu da gurnu vosak dublje, što povećava neprijatnost i rizik od problema. Uz to, sve se češće spominju tegobe povezane sa upotrebom slušalica, poput zujanja u ušima, infekcije i oštećenja sluha, što nije direktno povezano s prljavštinom, nego s jačinom zvuka: dugotrajno slušanje preglasne muzike može da ošteti osetljive ćelije unutrašnjeg uveta. Zato stručnjaci savetuju da jačina ne prelazi 60 odsto maksimuma i da se ne sluša duže od sat vremena bez pauze.
Mogu li prljave slušalice da izazovu infekciju? Pojedine analize su pokazale da se na njima mogu naći bakterije poput stafilokoka i pseudomonasa, mikroorganizama koji u određenim okolnostima mogu da izazovu infekciju.
Dobra vest je da se slušalice mogu jednostavno očistiti. Najsigurniji izbor su blage dezinfekcione maramice ili sprej bez alkohola, jer ne oštećuju plastiku, silikon i gumu, a dobro uklanjaju masnoću i naslage. Poslužiti mogu i stara mekana četkica za zube, štapić za uši i krpica od mikrofibera, koja neće izgrebati površinu.
Spoljašnji delovi mogu se očistiti blagom sapunicom, ali treba paziti da vlaga ne uđe u unutrašnje delove uređaja.
Silikonske nastavke najbolje je skinuti i kratko nakvasiti u mlakoj vodi sa sapunom, a zatim ih temeljno osušiti pre vraćanja. Ne treba zaboraviti ni kutijicu za slušalice: nema smisla čistiti slušalice ako ćemo ih zatim vratiti u prljavo ležište puno voska i prašine. Unutrašnjost očistite suvim štapićem za uši, a spoljašnji deo lagano prebrišite.
