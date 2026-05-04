Slušalice su mnogima svakodnevni pratioci, ali retko ko ih pogleda izbliza. A kad to uradi, prizor često nije prijatan: naslage voska iz ušiju, prašina i tragovi svakodnevne upotrebe nakupe se brže nego što mislimo. Iako vosak u ušima sam po sebi nije neprijatelj, jer zapravo štiti uvo i deo je prirodnog čišćenja, problem nastaje kada dugotrajno nošenje slušalica sprečava njegovo normalno izbacivanje. Tada se vosak može zadržati, skupljati vlagu i stvoriti uslove za iritaciju, začepljenje, pa čak i infekciju.

Lekari upozoravaju da slušalice koje ulaze u uvo mogu da gurnu vosak dublje, što povećava neprijatnost i rizik od problema. Uz to, sve se češće spominju tegobe povezane sa upotrebom slušalica, poput zujanja u ušima, infekcije i oštećenja sluha, što nije direktno povezano s prljavštinom, nego s jačinom zvuka: dugotrajno slušanje preglasne muzike može da ošteti osetljive ćelije unutrašnjeg uveta. Zato stručnjaci savetuju da jačina ne prelazi 60 odsto maksimuma i da se ne sluša duže od sat vremena bez pauze.