Veroučitelj Aleksandar Đurđević kaže da nije greh učiniti to ako baš poželite.

- Verujem da vam je teško ukoliko ste izgubili nekog bližnjeg i da ste tokom noći poželeli da odete na njegov grob. Tada se postavlja pitanje da li možemo otići na groblje u toku noći. Ako vam dođe ta pomisao u 2 sata ujutru, da odete na groblje, mislim da zaista nema potrebe za tako nečim, ali ne postoji zabrana da to uradite - kaže veroučitelj.

On objašnjava da je umesto odlaska na groblje bolje pročitati molitvu za upokojenog.

- Možete otići, ali smatram da bi u tom trenutku i vama i pokojniku bila korisnija molitva. Da se pomolite Gospodu za dušu usnulog svog rođaka, jer jedino što treba pokojnicima jeste molitva. Oni ne mogu da se mole - ističe Aleksandar Đurđević.