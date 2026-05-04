Prema informacijama Uprave granične policije u 7.30 časova na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 120 minuta.

Na graničnom prelazu Kelebija, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 60 minuta,

Na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 180 minuta,

Na graničnom prelazu Šid, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 240 minuta.

Iz JP Putevi Srbije poručuju da na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.