Još imate VHS kasete? Novi trend - šta možete uraditi s njima

Pre nego što su stigli striming servisi, internet i filmovi na klik, postojalo je vreme kada je video-rekorder bio pravo malo tehnološko čudo i statusni simbol o kojem se pričalo po komšiluku. Nije ga imao svako, a oni koji jesu često su vikendom pretvarali dnevnu sobu u improvizovani bioskop, uz kasete koje su kružile od ruke do ruke.

Za mnoge u Jugoslaviji prvi susret sa video-rekorderom bio je gotovo futuristički, jer je prvi put postalo moguće gledati film kada vi želite, a ne kada je na televiziji, plus ste imali opciju da premotate film ili ga zaustavite usred scene što je u to doba delovalo revolucionarno.

Sećate li se zvuka ubacivanja kasete?

Video-rekorder nije bio samo uređaj, već događaj. Iznajmljivale su se VHS kasete, nosile kući kao blago, pažljivo vraćale u kutije i premotavale na početak, jer je to bilo nepisano pravilo svakog videokluba.

Ko se seća videokluba, pamti i posebnu magiju biranja filmova među policama, čitanja opisa na poleđini i večite dileme da li uzeti akciju, komediju ili horor. Poseban status imali su oni koji su imali takozvani dvo-glavi video, daljinski ili mogućnost snimanja programa sa televizije. Tu je bio i ritual presnimavanja kaseta gde su filmovi kružili među prijateljima, kopirali se, razmenjivali i gledali do iznemoglosti. Mnoge kultne scene ljudi su znali napamet baš zahvaljujući VHS trakama.

Za klince tog vremena posebno je bio magičan zvuk ubacivanja kasete i mehaničko uvlačenje trake. Taj šum, klik i premotavanje mnogima su ostali zvuk detinjstva. Neki i danas pamte kako se film prekidao jer je kaseta „pojela traku“, pa su je ljudi spašavali olovkom, prstima i danas nezamislivim strpljenjem.

Trend presnimavanja starih traka

Danas, zanimljivo, video-rekorderi žive drugi život, ne kroz gledanje VHS kaseta, već kroz presnimavanje starih traka na USB i digitalne formate, što je postalo pravi mali nostalgični trend. Razlog je jednostavan: stručnjaci upozoravaju da VHS trake vremenom propadaju, a mnoge iz osamdesetih i devedesetih već gube kvalitet ili rizikuju da postanu neupotrebljive.

Ovaj trend posebno je popularan među porodicama koje žele da sačuvaju stare svadbe, rođendane, snimke letovanja i porodične uspomene, ali i među mlađima koji otkrivaju arhive roditelja i baka i deka. Zanimljivo je da presnimavanje ne rade samo profesionalni studiji jer sve više ljudi to radi samostalno uz USB capture uređaje, dok drugi nose kasete kod specijalizovanih servisa koji prebacuju snimke na fleš, hard disk ili klaud.

Snimci mogu i da se sređuju

Posebno je poraslo interesovanje za digitalizaciju među kolekcionarima, ljubiteljima retro tehnologije, ali i ljudima koji žele da porodične snimke restauriraju i podele sa porodicom preko telefona ili televizora. Neki čak stare VHS snimke dodatno „čiste“, popravljaju boje i šum, pa uspomene stare 30 ili 40 godina dobijaju novi život.

Mnogi koji se bave ovom uslugom kažu da im najviše dolaze ljudi sa kutijama kaseta iz podruma i tavana, često sa etiketama poput „more 1992“, „svadba“, „prvi rođendan“, i da je emocija pri prvom gledanju digitalizovanih snimaka često neverovatna. Upravo zbog toga presnimavanje VHS na USB danas nije samo tehnička usluga, već za mnoge i čuvanje porodične istorije.

(Kurir)