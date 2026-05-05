Na Instagram nalogu jednog Holanđanina koji se kratko predstavlja kao Lorens, a putujući svetom prikazuje mnoge predele i gradi pozamašni broj pratilaca, objavljen je i video snimak iz Srbije i to sa lokacije za koju tvrdi da je želeo godinama da je vidi, ali i da je smatra najpotcenjenijim mestom u Evropi.

Dok i sam priznaje da je popularna lokalno, tvrdi da je nešto magično za šta bi trebalo svi da znaju jer nije poznata barem u okviru engleskog govornog područja.

- Ljudi toliko sam šokiran. Obično odem negde i očekujem neke stvari, ali ovo je bukvalno bilo mesto za koje nikada nisam čuo da ga iko pominje - rekao je odmah na početku snimka.

Pojasnio je da ume previše vremena da provede na Instagramu, pa da tako dosta istražuje razne zemlje, ali samo jednom je video da je iko pomenuo mesto u Srbiji koje ga je očaralo i zato je odlučio da ga zapamti.

- Sada sam ovde i pogledajte ovo. Po mom mišljenju, ovo je najpotcenjenije mesto u Evropi - kaže samouvereno i polako okreće kameru sa sebe.

Za one koji i dalje na osnovu prikaza nisu mogli da pretpostave gde se nalazi, rukom je pokazao levu obalu koja pripada Srbiji, pa desnu koja pripada Bosni i Hercegovini i predočio: "Ovo ja Nacionalni park Tara".

Potom je dodao da je moguće iznajmiti neku od kućica-splavova po, kako kaže, izuzetno pristupačnim cenama.

- Pogledajte, možete imati čamac i samo uđete unutra. Možete ići kajakom ili praktikovati bilo koji sport na vodi... Biću iskren, ovo mesto nije nepoznato lokalcima, zapravo je turistička destinacija, ali za ljude iz engleskog govornog područja ili iz nekog dela zapadne Evrope, mi nikada nismo čuli za ovo mesto - rekao je.

Upitao je gde se još može doživeti tako nešto u Evropi, pa pomenuo da bi možda moglo u Italiji.

- Ali za ovakve cene i uz balkansku hranu... Ne, nemamo ništa slično - poručio je uz osmeh.

Reakcije su usledile nedugo po objavi i čini se da su svi bili oduševljeni Tarom, a neki su čak pomenuli da su i sami osetili draži ovih prostora.

"Zato četvrto leto zaredom idemo u Crnu Goru i Srbiju. Čak nas ni dug put iz Holandije ne plaši. Neverovatni ljudi i ta sirova, divlja priroda koju jednostavno ne možete naći u Holandiji", piše, primera radi, u jednom od komentara.