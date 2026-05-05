Koraci za pravilnu prihranu
- Prvo zaliti biljku čistom vodom
- Pripremiti razblaženo organsko đubrivo
- Koristiti odstajali kokošiji izmet
- Dodati biološke preparate po potrebi
- Zalijevati između redova
Šta kažu iskusni povrtari
Iskusni povrtari ističu da je važno da se biljka prvo zalije čistom vodom prije svake prihrane, kako bi zemlja bila pripremljena i korijen lakše usvojio hranljive materije.
Kokošiji izmet
Tek nakon toga se dodaju prirodni rastvori na bazi organskog đubriva, poput odstajalog kokošijeg izmeta, koji se razblažuje u vodi u točno određenoj mjeri.
"Imam kokošji izmet. Odstojao je deset dana i sad možemo prihranjivati ovaj naš luk. Luk prvo treba zaliti čistom vodom, ne luk, nego bilo šta prihranjujemo, prvo čistom vodom, pa onda s đubrivom. Koliko ga dajemo? Jedan litar na deset litara vode i dodam još tri kašike fitosporina. Ide tri jušne kašike na deset litara vode. Za sve one koji kažu da je fitosporin kemija – fitosporin nije hemija, fitosporin je mikrobiologija. I sad, zalijevamo, kako? Zalijevamo ga ovde između, između redova. Na jednu leju ide oko dvije do tri kante maksimalno”, kaže Jovan Drobnjak u videu.
Kako najbolje napreduje
Kombinacija odstajalog organskog đubriva, razblažene prihrane i bioloških preparata, kao i zalijevanje između redova nakon prethodnog navodnjavanja čistom vodom, omogućava biljci da razvije snažan korijen i bujan rast.
Upravo dosljedna i pravilna primjena ovih koraka presudna je za zdrav i kvalitetan prinos.
