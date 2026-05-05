Koraci za pravilnu prihranu

Prvo zaliti biljku čistom vodom

Pripremiti razblaženo organsko đubrivo

Koristiti odstajali kokošiji izmet

Dodati biološke preparate po potrebi

Zalijevati između redova

Šta kažu iskusni povrtari

Iskusni povrtari ističu da je važno da se biljka prvo zalije čistom vodom prije svake prihrane, kako bi zemlja bila pripremljena i korijen lakše usvojio hranljive materije.

Kokošiji izmet

Tek nakon toga se dodaju prirodni rastvori na bazi organskog đubriva, poput odstajalog kokošijeg izmeta, koji se razblažuje u vodi u točno određenoj mjeri.

"Imam kokošji izmet. Odstojao je deset dana i sad možemo prihranjivati ovaj naš luk. Luk prvo treba zaliti čistom vodom, ne luk, nego bilo šta prihranjujemo, prvo čistom vodom, pa onda s đubrivom. Koliko ga dajemo? Jedan litar na deset litara vode i dodam još tri kašike fitosporina. Ide tri jušne kašike na deset litara vode. Za sve one koji kažu da je fitosporin kemija – fitosporin nije hemija, fitosporin je mikrobiologija. I sad, zalijevamo, kako? Zalijevamo ga ovde između, između redova. Na jednu leju ide oko dvije do tri kante maksimalno”, kaže Jovan Drobnjak u videu.

Kako najbolje napreduje