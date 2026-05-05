Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju dan posvećen prepodobnom Teodoru Sikeotu koji je od Gospoda dobio ljubav i moć da se izbori sa zlom, bolestima i mukama.

Prepodobni Teodor Sikeot je rođen u selu Sikea u Galatiji, zbog čega bi prozvan Sikeot. Još kao desetogodišnji dečak Teodor se predavaše trudnom postu i svenoćnoj molitvi po ugledu na nekoga starca Stefana, koji življaše u njegovom domu.

Majka mu Marija beše bogata udovica i nameravaše svoga sina posvetiti vojnome zvanju.

Ali joj se javi u snu sv. Đorđe i izvesti je, da je Teodor namenjen na službu ne caru zemaljskom nego caru nebeskom. I Teodoru se javljao sv. Đorđe mnogo puta bilo da ga pouči bilo da ga spase kakve opasnosti, u koju su ga zlobni demoni stavljali. Imao je i nekoliko viđenja Presvete Bogorodice.

Podvig Teodorov nadmašavao je svojom surovošću podvige svih živih podvižnika njegovog vremena.

Mučio je telo svoje i glađu i žeđu i železnim okovima i svenoćnim stajanjem na molitvi. Sve – samo da bi dušu svoju vezao ljubavlju za Boga i učinio je potpunom gospodaricom nad telom.

Na Teodorovu ljubav odgovorio je milostivi Gospod ljubavlju. On mu je darovao velike moći nad zlim dusima i nad svima bolestima i mukama ljudskim.

Bio se pročuo na sve strane kao čudotvorni iscelitelj. Zbog velike čistote i duhovnosti bude i preko volje posvećen za episkopa Anastasiopoljskog.

Na episkopskoj službi provede 11 godina, i onda umoli Boga, da ga oslobodi te službe, da bi se ponovo posvetio svome omiljenom podvigu.

Po tom se vrati u svoj manastir, gde u starosti preda dušu svoju Gospodu, radi koga je dragovoljno mnogo stradao. Skončao je u početku carovanja cara Iraklija oko 613. godine.

Na ovaj dan, po uzoru na prepodobnog Teodora Sikeota treba od Boga zatražiti mir i spokoj kako bismo se izborili sa zlom oko nas i u nama.