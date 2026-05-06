Šolja toplog čaja od koprive nije samo običan napitak – to može biti prirodni ritual koji donosi svežinu, energiju i olakšanje od mnogih fizičkih tegoba.

Zašto piti čaj od koprive?

Kura čajem od koprive podržava eliminaciju toksina, stimuliše funkciju bubrega i pročišćava krv. Zbog svojih diuretskih svojstava, pomaže telu da izbaci višak vode i metabolički otpad koji se nakuplja u mišićima, organima i krvotoku. To znači manje nadutosti, manje oticanja zglobova i lakše funkcionisanje u svakodnevnom životu.

Zbog uticaja na metabolizam i izlučivanje vode, čaj od koprive se često preporučuje kao podrška za mršavljenje i smanjenje celulita. Redovna konzumacija može poboljšati izgled kože, povećati vitalnost i smanjiti osećaj umora, piše Sensa.

Biljka bogata hranljivim materijama

Kopriva je prava riznica vitamina i minerala: sadrži vitamine A, B kompleksa, C, gvožđe, magnezijum, kalcijum, fosfor, mangan i esencijalne aminokiseline. Takođe je bogata antioksidansima poput beta-karotena, kofeinske kiseline i likopena, koji štite ćelije od slobodnih radikala.

Zato ne čudi što čaj od koprive podržava imuni sistem, podstiče cirkulaciju i doprinosi boljem kvalitetu krvi. Zbog visokog sadržaja gvožđa često se preporučuje osobama koje pate od anemije.

Kako napraviti čaj od koprive?

Najbolji efekat postići ćete ako listove koprive sami berete — u nezagađenom okruženju i dalje od puteva. Ne zaboravite da nosite rukavice. Zatim osušite listove i čuvajte ih na suvom mestu.

Za pripremu:

Prokuvajte vodu i sklonite je sa vatre. Dodajte kašičicu suvog lišća u šolju vode. Ostavite da odstoji 10–15 minuta. Procedite čaj i pijte ga bez zaslađivanja ili po želji dodajte med i limun. Preporučuje se 3 do 4 šolje dnevno, najbolje oko 20 minuta pre obroka.

Nakon konzumacije, boja urina može se privremeno promeniti – to je normalan znak izlučivanja metaboličkih supstanci. Vremenom postaje svetlija, što ukazuje na to da se telo čisti.

Kada treba biti oprezan ili izbegavati čaj od koprive?

Iako je prirodan, čaj od koprive ima i ograničenja. Ne preporučuje se za:

trudnice (može izazvati kontrakcije),

osobe sa srčanim ili bubrežnim problemima,

dijabetičare,

osobe koje uzimaju antikoagulanse, diuretike ili lekove za snižavanje krvnog pritiska.

Preterana konzumacija može izazvati probavne probleme, zato je važno držati se preporučene količine. Pošto kopriva može smanjiti nivo kalijuma u telu, preporučuje se unos hrane bogate ovim mineralom, poput lisnatog povrća, krompira i banana.

Čaj od koprive je jednostavan, dostupan i efikasan prirodni napitak koji podržava zdravlje – koristite ga uz meru i svest o njegovim svojstvima.