Drvo smokve mnogi gaje samo zbog ploda, potpuno zanemarujući lekovitu moć njegovog zelenog lišća.

Ako imate ovu biljku u dvorištu, nadohvat ruke vam je prirodni spas za mnoge tegobe.

Umesto da listove bacate, iskoristite ih na pravi način i osetite promenu koju donose organizmu.

Dovoljno je samo malo znanja da od obične biljke napravite moćno sredstvo za zdravlje.

Drvo smokve kao lek i začin

Smokve su sinonim za leto i letnje dane, a često ih povezujemo sa morem jer se najčešće uzgajaju na Mediteranu.

Međutim, sve su češći na kontinentu, a mogu se jesti sirovi ili od njih napraviti džem i razne druge slatkiše. Ali da li ste znali da možete koristiti i listove smokve u kuvanju?

List smokve inače je poznat kao riznica zdravlja – pomaže u prevenciji dijabetesa, snižava nivo triglicerida u krvi, pomaže kod kardiovaskularnih tegoba i može da snizi visok krvni pritisak, a od njega možete napraviti ukusan sirup po ukusu na sirupe od kokosa i vanile.

Kako se pravi domaći sirup od smokvinog lista?

Za ovaj moćni sirup potrebno vam je oko dve šake, odnosno 70 grama najsvežijih listova smokve.

Obavezno ih berite zajedno sa peteljkama, jer se u njima krije tajna intenzivnijeg i bogatijeg ukusa.

Listove prvo dobro operite, stavite u šerpu i prelijte vodom tek toliko da svi budu potpuno pokriveni.

Kuvajte dok voda ne provri i ne poprimi prepoznatljivu žućkasto-zelenu boju, a zatim izvadite lišće.

U preostalu tečnost dodajte smeđi šećer – pravilo je da na litar dobijene vode ide jedan kilogram šećera.

Nastavite sa kuvanjem dok ne dobijete gustu teksturu sirupa, pa ga nakon hlađenja prebacite u staklenu flašu.

Kako koristiti sirup od listova smokve u kuvanju?

Kao zamenu za šećer možete koristiti sirup od smokvinog lista jer ima dosta šećera, pa ga možete dodati u jutarnju kafu ili preliti preko palačinki i sladoleda.

Pored toga, možete ga dodati u ovsene pahuljice, jogurt, preliv za salatu ili koktele – opcije su zaista beskrajne.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.