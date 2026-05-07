Ako je verovati vremenskoj prognozi, vikend pred nama je sunčan i topao, što znači samo jedno – vreme je za izlet.

Sotsko jezero, udaljeno svega sat i po vožnje od Beograda, idealna je destinacija za porodični izlet, romantičan beg u dvoje ili miran dan u prirodi sa prijateljima.

Smešteno u blizini mesta Sot, desetak kilometara od Šida, ovo jezero nastalo je sedamdesetih godina pregrađivanjem potoka Šidina. Danas je deo Nacionalnog parka Fruška gora, a svojom uređenom obalom i netaknutom prirodom brzo će vas osvojiti.

Jezero je potpuno prilagođeno porodicama – uređene staze za šetnju, prostran parking, dečje igralište, ležaljke za sunčanje, pa čak i posebno simpatično Štrumf selo, koje mališani obožavaju.

Ako imate neku dečju knjigu viška, možete je donirati u štrumf biblioteku i time ulepšati dan nekom drugom detetu.

Jedna od omiljenih tačaka posetilaca je plaža Maldivi, sa ljuljaškom idealnom za bajkovite fotografije – naročito pred zalazak sunca. Iako se mnogi kupaju, imajte na umu da su postavljeni natpisi koji upozoravaju da to činite na sopstvenu odgovornost.

Naš savet: Dođite ranije i zauzmite mesto u hladu ako planirate celodnevno uživanje. Ponesite hranu, piće i ne zaboravite – sve što donesete, ponesite i nazad. Čistoća ovog mesta zavisi od svih nas.

Za one koji žele da prošire izlet, u blizini se nalaze manastiri Privina Glava i Sveta Petka, spomen soba Save Šumanovića, Erdevik i još nekoliko manjih jezera.