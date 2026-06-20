Pčelari ističu da je ova godina jedna od boljih u poslednjem periodu, jer su vremenske prilike pogodovale cvetanju voćnih vrsta i bagrema, što se direktno odrazilo na unos nektara i razvoj pčelinjih društava.

- Što se tiče prinosa, on je izuzetno dobar. Košnice su u bruto težini preko 100 kilograma, tako da očekujemo od 25 do 30 kilograma meda za vrcanje po jednom društvu, a možda i više. Naravno, deo meda mora ostati pčelama za dalji razvoj i pripremu za zimu. Unos polena i ranog nektara bio je odličan. Sve voćne vrste, šljiva, trešnja, breskva i jabuka maksimalno su iskorišćene, a i bagrem je ove godine dao svoj puni potencijal“, rekao je za RINU pčelar i voćar Tiosav Salemović iz čačanskog sela Lipnica.

Uz dobre prinose, pčelarima stiže i podrška države. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaje za košnice pčela.

- Javni poziv otvoren je od 15. juna do 15. jula 2026. godine. Pravo na podsticaje imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva koja imaju upisana pčelinja društva u odgovarajuće registre. Neophodno je da podnosilac zahteva bude vlasnik košnica ili član gazdinstva koji je njihov vlasnik. Visina podsticaja ove godine iznosi 1.000 dinara po košnici pčela, rekla je Slađana Miletić iz PSSS Čačak.

Prema rečima Marine Marić Antić, direktorke Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Čačak za prijavu potrebno dostaviti osnovne podatke o gazdinstvu, identifikacioni broj gazdinstva sa životinjama, broj pčelinjih društava i broj košnica koje su predmet podsticaja.

- Ovo je značajna pomoć pčelarima i prilika da dodatno unaprede svoju proizvodnju, opremu i uslove rada“, istakla je Marić Antić, direktorka PSSS Čačak.

Dok priroda ove godine nagrađuje trud pčelara bogatim pašama i dobrim prinosima, državni podsticaji predstavljaju dodatni vetar u leđa onima koji svojim radom čuvaju jednu od najvažnijih grana poljoprivrede i obezbeđuju dragoceni domaći med na našim trpezama.